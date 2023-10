Deutsche Eishockey-Liga Eisbären Berlin gewinnen Top-Spiel in Köln Stand: 06.10.2023 22:22 Uhr

Die Eisbären Berlin haben das Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitagabend für sich entschieden und den dritten Sieg in Serie eingefahren. Bei den Kölner Haien setzte sich der Rekordmeister am achten Spieltag mit 5:2 (1:0, 3:0, 1:2) durch und schob sich an den nun viertplatzierten Rheinländern vorbei auf den zweiten Rang. Neuer Spitzenreiter sind die Straubing Tigers, die Düsseldorfer EG bleibt Schlusslicht.

Nächstes Spiel am Sonntag in Wolfsburg

Für die Eisbären schossen Zachary Boychuk (7./33.), Ty Ronning (28.) und Leonhard Pföderl (38.) einen komfortablen Vorsprung heraus, das Kölner Aufbäumen kam vor 16.489 Zuschauerinnen und Zuschauern zu spät. Köln kämpfte sich zwar noch auf 2:4 heran - den Schlusspunkt setzten aber die Eisbären: Patrice Cormier traf in der letzten Minute zum 5:2-Endstand.



Schon am Sonntag (14 Uhr) sind die Eisbären wieder im Einsatz: Dann steht bei den Grizzlys Wolfsburg erneut eine Auswärtspartie auf dem Spielplan.

