2. Bundesliga Drei Erfolge in Folge: Hertha empfängt im "Siegesrausch" auswärtsschwache Lilien Stand: 10.04.2025 18:20 Uhr

Hertha BSC hat seine letzten drei Spiele alle gewonnen. So soll es auch am Samstag im Olympiastadion weitergehen. Zu Gast ist mit Darmstadt 98 ein Gegner mit zwei Gesichtern, der zuletzt gerade auswärts Probleme hatte.

Fakten zum Spiel

Gegen Darmstadt könnte Hertha am Samstag (13 Uhr) die Siegesserie auf vier Spiele ausbauen. So viele Erfolge in Folge gab es zuletzt 2013 unter Trainer Jos Luhukay.

Im Normalfall sollten die Berliner sowohl mit dem Ab- als auch dem Aufstieg nicht mehr viel zu tun haben. Auf den unteren Relegationsplatz haben sie acht Punkte Vorsprung, auf den oberen elf Punkte Rückstand.

Die Lilien haben keines ihr letzten acht Auswärtsspiele gewinnen können und verlor in der Fremde zuletzt fünf Mal in Folge.

Fabian Reese hat an den letzten vier Spieltagen allein genauso viele Tore erzielt (6) wie Darmstadt als gesamtes Team.

Hertha und Darmstadt sind die Zweitliga-Teams, die die meisten Weitschuss-Gegentore kassiert haben (9).

So läuft es sportlich bei Darmstadt 98

Hinter Darmstadt 98 liegen Jahre des Erfolgs. Nachdem sie in der Saison 2008 haarscharf an einer Insolvenz vorbeischlidderten, ging es von der Hessenliga bis ganz nach oben in die Bundesliga, aus der sie in der vergangenen Spielzeit jedoch als Tabellenletzter abstiegen.



Aktuell sind die Lilien ein Team mit zwei Gesichtern. "Wir hatten in der Hinrunde Gala-Auftritte, zum Beispiel beim 5:1 gegen Köln. Und auch Hertha haben wir 3:1 besiegt", sagt Podcaster und Darmstadt-Fan Colin Mahnke. "Aber gerade läuft es nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Zeitweise waren wir letzter in der Rückrundentabelle."



Erst drei Siege hat Darmstadt seit der Winterpause geholt und steht aktuell einen Platz hinter Hertha auf Rang 13. Am vergangenen Wochenende schöpften sie jedoch aus dem 1:0-Sieg gegen den direkten Tabellennachbarn Fürth neues Selbstvertrauen und bauten den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf sieben Zähler aus. "Das ist ein gutes Polster. Unser Anspruch muss es sein, dass wir da nichts mehr anbrennen lassen. Und da gehe ich auch von aus", sagt Mahnke.

Das bewegt die Fans

Ausgerechnet ein Ex-Herthaner sorgt im Vorfeld der Partie für gute Stimmung bei den Lilien-Fans. Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, wurde der Vertrag mit Kapitän Fabian Holland vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. 2014 war der Linksverteidiger aus Berlin nach Hessen gewechselt und wurde dort zur "Identifikationsfigur, zum Vorbild und zum Aufstiegshelden", erzählt Mahnke.



"Ich bin sehr glücklich über diese Meldung und hoffe, ihn bald wieder auf dem Feld zu sehen", sagt der Gegner-Experte. Der 34-jährige Holland hatte sich in der vergangenen Saison einen Kreuz- und Innenbandriss zugezogen und fällt seitdem aus.

Auf diesen Spieler sollte Hertha besonders achten

Gefährlich könnte den Berlinern im Olympiastadion vor allem einer werden: Lilien-Stürmer Isac Lidberg. Der Schwede spielt eine herausragende Saison und kommt bereits auf 13 Tore und vier Vorlagen. "Er ist eiskalt im Abschluss, aber auch ein Allrounder, der mal auf den Flügeln auftaucht und technisch gut ist. Einfach ein Top-Typ", sagt Mahnke.



Diese Qualitäten hat auch der schwedische Nationaltrainer Jon Dahl Tomasson gesehen und verhalf dem 26-Jährigen zu seinem ersten Einsatz in der A-Nationalmannschaft - eine große Ehre, auch, wenn es nur eine Minute gegen Aserbaidschan war, die Lidberg auf dem Feld stand.

Das sagen die Trainer

Stefan Leitl (Hertha BSC): "Die Jungs entwickeln aktuell unfassbar viel Energie. Dafür belohnen wir uns mit Siegen und jeder einzelne spürt, wie geil sich das anfühlt. Darmstadt wird eine große Herausforderung – aber wir wollen gewinnen. Darmstadt hat eine richtig gute Mannschaft, viele Spieler mit hoher Qualität im Kader. Wir werden sehen, wie sie am Samstag auflaufen werden, da es personell noch einige Fragezeichen gibt. In jedem Fall spielen sie einen sehr ansehnlichen Ball und es bedarf einer disziplinierten Leistung, um das zu verteidigen."



Florian Kohfeldt (SV Darmstadt 98): "Wir wollen nach Berlin fahren, um dort zu gewinnen. Auch die Hertha will ihren sehr guten Lauf mit drei Siegen hintereinander gegen uns natürlich fortsetzen. Ich erwarte ein attraktives Fußballspiel. Beide Mannschaften kommen stark über das Positionsspiel und wollen aktiv verteidigen. Es wird taktisch spannend. Ich erwarte aber auch ein schönes Spiel für die Zuschauer mit vielen Torraumszenen auf beiden Seiten."

So könnte Hertha spielen

Im Vergleich zur Startelf am letzten Spieltag in Köln muss Trainer Stefan Leitl gezwungenermaßen Änderungen vornehmen. Mit Michael Cuisance und Jonjoe Kenny sind gleich zwei Spieler mit fünf gelben Karten gesperrt sind. Für Kenny könnte Deyovaisio Zeefuik auf die rechte Schiene rotieren, weil in der Dreierkette Marton Dardai nach abgesessener Gelbsperre zurückkehrt. Im Mittelfeld stünde Kevin Sessa als Cuisance-Ersatz bereit.



Herthas mögliche Startelf: Ernst - Gechter, Leistner, M. Dardai - Zeefuik, Demme, Sessa, Winkler - Maza - Reese, Scherhant

Die Prognose

Der Tipp des Gegner-Experten: "Ich hoffe auf ein 2:1 für uns, wäre aber auch mit einem 1:1 zufrieden, schließlich war die Hertha zuletzt echt stark", sagt Mahnke.



Der Redaktionstipp: Hertha BSC dürfte im aktuellen Erfolgsrausch nur schwer zu stoppen sein. Und mit dem Sieg gegen den KSC im Olympiastadion vor zwei Wochen scheint auch der Heimfluch beendet. Da kommen die auswärtsschwachen Lilien gerade recht. 2:0 für die Berliner.

10.04.2025, 18:00 Uhr