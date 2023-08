Leichtathletik Diskus-Trio um Kristin Pudenz verpasst WM-Medaille Stand: 22.08.2023 21:50 Uhr

Das deutsche Diskus-Trio um Kristin Pudenz (SC Potsdam) hat die ersehnte erste deutsche Medaille bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest verpasst. Olympia-Zweite und Vize-Europameisterin Pudenz belegte am Dienstag im Finale als beste Deutsche mit 65,96 Metern den sechsten Rang. Zur Bronzemedaille fehlten ihr 2,24 Meter.

Lückenkemper verpasst 100-Meter-Finale mehr

Medaillen gingen an USA und China

Gold sicherte sich überraschend die US-Amerikanerin Laulauga Tausaga, die sich mit 69,49 Metern im fünften Durchgang vor die favorisierte Olympiasiegerin Valarie Allman setzte. Tausagas Landsfrau musste sich in einer hochklassigen Entscheidung mit Silber begnügen (69,23 Meter). Bronze ging an die chinesische Titelverteidigerin Bin Feng (68,20 Meter).



Shanice Craft (Halle an der Saale) gelang wie Pudenz der Einzug in den Endkampf der besten Acht, mit 65,47 Metern wurde sie letztlich Siebte. Die EM-Dritte Claudine Vita (Neubrandenburg/63,19 Meter) belegte den zehnten Rang.



Auf den drei DLV-Athletinnen hatten große Medaillenhoffnungen gelegen. Das Trio zählte vor den Titelkämpfen in Ungarn zu den sieben besten Werferinnen der Welt. Die bislang letzte Medaille im Frauen-Diskus holte Deutschland durch Nadine Müller 2015 in Peking (Bronze).

Sendung: rbb24, 22.08.2023, 21:45 Uhr