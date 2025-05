Union-Präsident Dirk Zingler im Interview Dirk Zingler über Frauenfußball, Gefahren bei Steffen Baumgart und seine Amtszeit: "Die ersten Jahre war es ein Existenzkampf" Stand: 26.05.2025 18:04 Uhr

Seit 2004 steht Dirk Zingler dem 1. FC Union Berlin als Präsident vor. Und das mindestens noch für weitere vier Jahre. Warum im Rückblick manches schmerzhaft war und er für die Zukunft optimistisch ist.

rbb|24: Dirk Zingler, Sie bleiben weitere vier Jahre Präsident des 1. FC Union Berlin. Gab es trotz der Leidenschaft, mit der Sie diesen Job ausüben, auch Momente, in denen Sie gedacht haben, dass es Ihnen irgendwann zu viel wird?



Dirk Zingler: Ehrlicherweise gab es diese Momente. Es ist ja ein total intensiver Job, der voller Emotionen ist, nicht nur Glück, sondern auch Traurigkeit. Und es gibt nichts Anstrengenderes, als permanent alles in Emotionen zu machen. Aber am Ende macht es mir große Freude mit unseren Mitarbeitern, mit den Kollegen im Präsidium zu arbeiten. Deshalb freue ich mich auf die nächsten vier Jahre.



Seit 2004 sind Sie Unions Präsident. Inwiefern hat sich Ihre Arbeit im Laufe der Jahre gewandelt?



Die ersten Jahre war es ein Existenzkampf, in dem es darum ging, den Klub am Leben zu erhalten. Heute spielen wir mit zwei Bundesliga-Mannschaften in der Alten Försterei. Es gab also Höhen und Tiefen und die Dinge haben sich verändert. Der mediale Druck ist heute ein anderer, die Erwartungshaltung auch. Und die Gesellschaft um den Fußball herum hat sich total verändert. Heute spielt es eine große Rolle, durch den Fußball ein verbindendes Element zu sein.

Lassen Sie uns auf die abgelaufene Saison schauen. Wie zufrieden ist der Präsident mit der Spielzeit 2024/25?



Sehr zufrieden, weil wir all unsere Ziele erreicht haben. Wir wollten 40 Punkte holen und die Klasse halten. Wir wollten mit den Frauen aufsteigen. Wir gehören jetzt im sechsten Jahr zu den Top 15 Vereinen in Deutschland. Das macht uns stolz – auch, weil unser Stadion mit 3.000 Sitzplätzen immer noch nicht wettbewerbsfähig und für die Bundesliga zugelassen ist. Wir haben auch noch keine wirklich guten Trainingsbedingungen für die Profis. Es gibt also noch eine Menge Hausaufgaben für die kommenden Jahre.



Vor allem sportliche Arbeit wartet auf ihren Trainer Steffen Baumgart, der als Ex-Spieler und langjähriges Union-Mitglied einen tiefen Bezug zum Verein hat. Er hat mir mal gesagt, dass er eigentlich nie als Trainer zu Union kommen kann – aus Sorge, was passieren würde, wenn das schief geht. Wie zufrieden sind Sie mit ihm und was trauen Sie ihm zu?



Steffen ist ein sehr guter Trainer, der über die Mentalität kommt. Er will die Menschen erreichen und eine Bindung herstellen. Das passt gut zu unserem Klub, ist aber gefährlich. Denn es ist schmerzhaft, wenn man enttäuscht wird. Aber Steffen ist jemand, der den gefährlichen Weg geht.

Mussten Sie ihn trotzdem überzeugen, dass er das Traineramt bei Union annimmt?



Nein, mussten wir nicht. Es gab ein Gespräch zwischen Horst Heldt, Steffen und mir und er hat sofort 'Ja' gesagt. Auch mit dem Wissen um die Gefährlichkeit der Bindung.



Lassen Sie uns neben Ihrem Trainer auch einen Blick auf ihre Transferpolitik werfen. Unter Oliver Ruhnert wurden lange Spieler geholt, die super ins System passten, erst weiterentwickelt und dann auch für gutes Geld weiterverkauft wurden. In der Champions-League-Saison wurden dann auch größere Namen verpflichtet – mit gemischtem Urteil. Aus welchem Regal holen Sie jetzt ihre Spieler?



Die Entwicklung der letzten Jahre war rasant, aber eigentlich haben wir unser Handeln gar nicht verändert. Wir haben jedes Jahr Spieler verpflichtet, die dort gespielt haben, wo wir uns hin entwickelt haben. Als wir aufgestiegen sind, waren das etablierte Bundesligaspieler wie Neven Subotic und Christian Gentner. Dann haben wir drei Jahre in Folge international gespielt und vier, fünf Spieler verpflichtet, die auch das schon getan haben.

Was bedeutet das im Umkehrschluss für die anstehende Transferphase?



Wir haben einen guten Kader und müssen gar nicht so viel verändern. Aber wir sind jetzt im siebten Bundesligajahr und werden Spieler verpflichten, die die Qualität haben, uns in der Bundesliga zu halten. Und im Sturm sind wir durch Oliver Burke schon richtig gut besetzt.



Inwiefern ist das Ziel auch aus dem eigenen Nachwuchs Leute hochzuziehen, die wirklich eine Rolle spielen können?



Die Verlängerung mit Aljoscha Kemlein ist ein wichtiges Zeichen für uns. Sie steht für eine Kultur, in der es möglich ist, bei Union Profi werden zu können. Olu Ogbemudia und David Preu sind weitere Youngster. Aber natürlich war es zuletzt eine Herausforderung für den Nachwuchs, dass sich der Abstand zum Niveau der Profimannschaft immer weiter erhöht hat. Das holen wir gerade wieder auf.

Apropos Niveau, das sich sukzessive erhöht: Ihre Frauenmannschaft ist ab der kommenden Saison der erste Berliner Bundesligist seit 15 Jahren. Wie ist Union die Professionalisierung der Frauenmannschaft so viel besser gelungen als vielen andere Klubs?



Indem wir den Fußball, der von Frauen gespielt wird, nicht als eigenen Sport und als eigenes Ökosystem betrachten. Wir betrachten den Fußball in seiner Gänze als Ökosytem, und in dem können wir für die Frauen vieles übernehmen, was wir bei den Männern schon gelernt haben. Wo findet der Fußball statt, welche Bilder transportieren wir und wo stellen wir die Kamera hin, damit sie nicht aus Bequemlichkeit eine leere Gegengerade filmt.



Wenn wir das übernehmen, werden wir auch in Deutschland insgesamt viel schneller erfolgreich sein. Oder wir ärgern uns in ein paar Jahren, dass die Engländer, Franzosen, Spanier und Italiener auch im Fußball der Frauen weiter sind als wir.



Über Steffen Baumgart haben wir schon gesprochen. Wie wichtig ist Trainerin Ailien Poese in ihrer Rolle als Trainerin von Unions Frauenmannschaft?



Es ist schön, dass wir nicht nur mit beiden Mannschaften in der Bundesliga spielen, sondern dass auch beide Teams von Trainern geführt werden, die von uns sind, vom Klub kommen. Zusammen mit Jennifer Zietz macht Ailien Poese einen herausragenden Job. Jetzt stellen wir ihr einen Kader zusammen, der sich an die Spitze der Bundesliga vorarbeiten kann, und es macht enorm viel Spaß dabei zuzusehen, wie schnell das gehen kann.

Ist die Spitze der Bundesliga auch das erklärte Ziel bei den Frauen?



Die Frauen gehen auf den Platz, sind Profi-Fußballerinnen und wollen jedes Spiel gewinnen. Einige unserer Spielerinnen waren am Wochenende in Lissabon beim Finale der Champions League. Die gehen dorthin, weil es ihr Traum ist, selbst diese Spiele zu spielen. Wir wollen sie dabei unterstützen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das möglich ist.



Ein anderer Union-Traum ist der Ausbau des Stadions an der Alten Försterei. Wie ist da der aktuelle Stand?



Wir sind vorangekommen, aber es ist weiterhin kompliziert, weil es einer Koordination von ganz vielen Fachbereichen bedarf. Schließlich haben wir jetzt zwei Bundesliga-Mannschaften, die während der Bauphase irgendwo anders spielen müssen. Mit den Männern wollen wir in das Olympiastadion, aber das muss genau abgestimmt werden. Da sind wir aber gerade dabei.

Die Frauen des 1. FC Union haben ein ähnliches Problem wie die Frauen des FC Bayern München, für die es sich kaum lohnt, regelmäßig Spiele in der Allianz-Arena auszutragen. Das Berliner Olympiastadion ist auch sehr groß. Das heißt, es muss wohl eine temporäre Lösung her.



Ich glaube, der Frauenfußball gehört in große Stadien. Wahrscheinlich müssen wir ein bisschen in Vorleistung gehen. Wir müssen gute Bilder produzieren, Attraktivität herstellen. Solange wir ihn auf Platz 13 oder einem Nachwuchsleistungszentrum stattfinden lassen, brauchen wir uns nicht wundern, dass er sich nicht entwickelt. Wo die Frauen letztlich spielen werden, ist aber noch nicht entschieden.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview ist eine leicht redigierte und gekürzte Fassung eines TV-Gesprächs. Es wurde geführt von rbb-Sportreporterin Stephanie Baczyk.

Sendung: rbb24, 26.05.2025, 22 Uhr