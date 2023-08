Europameisterschaft in Mönchengladbach Die deutschen Hockey-Frauen verlieren gegen Belgien und verpassen das Finale Stand: 24.08.2023 21:37 Uhr

Die deutschen Hockey-Frauen haben bei der Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach das Finale verpasst. Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg unterlag am Donnerstagabend im Halbfinale Belgien mit 0:1 (0:1) und trifft nun im Spiel um Bronze am Samstag (12:15 Uhr, im Livestream auf sportschau.de und im ARD-Hauptprogramm) erneut auf Gruppengegner England.

Der erste und einzige Gegentreffer im Turnier besiegelt die Niederlage

Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), für die auch im Halbfinale wieder die beiden Berlinerinnen Charlotte Stapenhorst (Zehlendorfer Wespen) und Linnea Weidemann (Berliner Hockey-Club) aufliefen, muss somit weiter auf den ersten EM-Titel seit 2013 warten. Zudem wäre mit der Goldmedaille die vorzeitige Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris einhergegangen.



Für Belgien traf Emily White (2.) und bescherte Deutschland den ersten Gegentreffer im Turnier. Der Weltranglistenfünfte bekommt es im Finale am Samstag (14:45 Uhr) mit dem Titelverteidiger aus den Niederlanden zu tun, der im ersten Halbfinale gegen England mit 7:0 (0:0) einen Kantersieg gefeiert hatte.



Die deutschen Männer hatten am Vortag, wie bereits die Frauen, als Gruppenerster den Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht. Dort trifft die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning am Freitag (21:00 Uhr, im Livestream auf sportstudio.de) auf England.

