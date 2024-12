DFL-Rechtepakete DFL-Rechtepakete: Das bedeutet die Vergabe der TV-Rechte für Hertha- und Union-Fans Stand: 05.12.2024 16:55 Uhr

Im zweiten Versuch hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) ihre Medienrechte an der 1. und 2. Bundesliga verkauft. Was sich nun ändert - und was das für die Fans von Union Berlin und Hertha BSC bedeutet.

Worüber wurde verhandelt?



Bei der Vergabe der Übertragungsrechte durch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) geht es um mehrere Pakete für die 1. und 2. Fußball-Bundesliga. Die TV-Rechtepakete A, B, C und D enthalten die Live-Übertragungen der 1. Bundesliga in den Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29: A enthält Konferenzen, B die meisten Live-Spiele, C die sogenannten Topspiele am Samstagabend und den Supercup, D umfasste die Sonntagsspiele.



Ein besonderer Fokus lag auch auf Paket F mit den Live-Spielen der 2. Bundesliga, wo aktuell viele zuschauerträchtige Traditionsvereine spielen, wie beispielweise Hertha BSC. Insgesamt wurde über sieben Live-TV-Rechtepakete verhandelt, dazu über acht Highlight-TV-Rechtepakete.

Warum musste neu verhandelt werden?



Die DFL und der Streaminganbieter "DAZN" hatten sich im Zuge der ersten Vergabe über eine Bankbürgschaft des wertvollsten sogenannten Rechtepakets B (196 Live-Spiele) gestritten. In diesem Zuge entschied die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS), dass die Vergabe an den Pay-TV-Sender "Sky" ungültig sei. Die Ausschreibung begann von vorn.

Was passiert mit der Sportschau?



Auch zukünftig wird die ARD in ihren Programmen umfassend von der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga berichten können. Die von der ARD erworbenen Rechte umfassen im TV die "Sportschau" mit den Höhepunkten der Fußball-Bundesliga am Samstag (zwischen 18:00 und 20:15 Uhr), die Verwertung aller Bundesliga-Spiele des Wochenendes am Sonntagabend (zwischen 21:15 und 24:00 Uhr) sowie die Berichterstattung über die Spiele der 1. und 2. Bundesliga am Freitagabend (zwischen 22:30 und 24:00 Uhr) und am Sonntag (zwischen 18:45 und 21:15 Uhr).

Wo wird Live-Fußball zu sehen sein?



Auch in der kommenden Saison 2025/26 benötigen Fans zwei Abonnements für die Live-Spiele der Bundesliga. Der Pay-TV-Sender Sky und ebenfalls kostenpflichtige Internet-Sportsender DAZN haben sich jeweils zwei Live-Pakete für die 1. Bundesliga gesichert. Dabei wird die Konferenz am Samstag statt wie bisher bei Sky künftig bei DAZN gezeigt, genauso wie die Partien am Sonntag. Sky zeigt das Spiel am Freitagabend sowie alle Samstagsspiele in voller Länge.



Ran/Sat.1 wird auch in Zukunft neun Spiele der Fußball-Bundesligen pro Saison live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Dabei handelt es sich um den Supercup, drei Erstliga-Partien am 1., 17. und 18. Spieltag, die vier Relegationsspiele 1. Liga/2. Liga beziehungsweise 2. Liga/3. Liga sowie das Auftaktspiel der 2. Bundesliga.



Die Rechte an den Live-Spielen der 2. Bundesliga am Freitag, Samstagnachmittag und Sonntag bleiben bei Sky. Für das sogenannte Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend (20:30 Uhr) erhielt die RTL-Gruppe den Zuschlag. Somit läuft das Topspiel nicht mehr wie bisher bei Sport1.

Was bedeutet das für Fans des 1. FC Union Berlin ...

Beim 1. FC Union Berlin (aktuell Elfter in der 1. Bundesliga) haben die Verantwortlichen wie in den Jahren zuvor als Saisonziel den Klassenerhalt formuliert. Sollte es damit erneut klappen, lautet die Sender-Zuteilung je nach Anstoßzeit:





Freitag: Sky

Samstag (in ganzer Länge): Sky

Samstag (in der Konferenz): DAZN

Sonntag: DAZN

... und von Hertha BSC?

Sollte Hertha BSC (derzeit Neunter in der 2. Bundesliga) den Aufstieg packen, gelten die TV-Pakete wie bei Union (s.o.). Wird der Aufstieg allerdings verpasst und Hertha fristet ein weiteres Jahr in der 2. Liga, dann gilt:





mögliches Auftaktspiel: Sat.1

Freitag (18:30 Uhr): Sky

Samstag (13:00 Uhr): Sky

Samstag (20:30 Uhr): RTL

Sonntag (13:00 Uhr): Sky

