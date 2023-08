Basketball-WM Deutschland holt knappen Sieg gegen Australien Stand: 27.08.2023 12:56 Uhr

Die deutschen Basketballer haben bei der Weltmeisterschaft in Japan auch ihr zweites Vorrundenspiel gewonnen. Am Sonntag bezwang das Team um Kapitän Dennis Schröder Mitfavorit Australien knapp mit 85:82 (49:44) und hat nun gute Chancen auf den Gruppensieg.



Mit einem Erfolg am Dienstag gegen Finnland (9:30 Uhr) würde Deutschland ungeschlagen als Erster der Staffel E in die Zwischenrunde einziehen.

Deutsche Basketballer gewinnen WM-Auftakt mehr

Kapitän Schröder glänzt, Wagner fehlt verletzt

Vor 6.205 Zuschauern musste die deutsche Mannschaft gegen Australien auf ihren Leistungsträger Franz Wagner verzichten. Der gebürtige Berliner hatte sich im ersten Vorrundenspiel am Knöchel verletzt und fällt auf unbestimmte Zeit aus.



Sein Ersatzmann Isaac Bonga machte seine Sache gerade in der Anfangsphase aber gut und versenkte in kürzester Zeit zwei Dreier. Dann entwickelte sich das erwartete Duell auf Augenhöhe, die deutsche Mannschaft bewegte den Ball gut, Schröder spielte stark. Zur Pause stand der Point Guard bereits bei 18 Punkten und blieb ohne Turnover.



Es lief viel über den Spielmacher, weil Wagner fehlte, doch im dritten Viertel (13:22) stockte es beim EM-Bronzegewinner. Zu Beginn des Schlussviertels war es der im bisherigen Sommer enttäuschende Maodo Lo, der im Angriff übernahm. Nach einem 10:0-Lauf setzte sich das deutsche Team etwas ab (72:66), doch Australien antwortete erneut. Es blieb bis zum Ende knapp, aber eine Sekunde vor der Schlusssirene konnte Lo mit einem Korbleger den Sieg klar machen.



Bester deutscher Werfer war am Ende Kapitän Dennis Schröder mit 30 Punkten.

Sendung: rbb24, 27.08.2023, 18 Uhr