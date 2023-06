0:2 gegen England Deutsche U21 verpasst EM-Viertelfinale und Olympia Stand: 28.06.2023 21:37 Uhr

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist erstmals seit 2013 wieder in der Vorrunde einer Europameisterschaft gescheitert und hat damit auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris verpasst. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes schied nach dem 0:2 (0:2) gegen England am Mittwoch im georgischen Batumi ohne Sieg in den drei Gruppenspielen aus. Cameron Archer (4.) und Harvey Elliott (21.) trafen vor 9.487 Zuschauern für die Young Lions.

Mit Dardai und Ngankam

Nun reist Titelverteidiger Deutschland mit nur einem Punkt aus drei Spielen in der machbaren Vorrundengruppe mit Israel und Tschechien nach Hause. Erfolgloser waren Deutschlands U21-Fußballer bei einer EM-Teilnahme noch nie. Seit der Einführung der Gruppenphase holte das Team immer mindestens einen Sieg, wenn es qualifiziert war.

Zwei Hertha-Akteure standen beim schwachen Auftritt mit auf dem Platz. Marton Dardai wurde von Trainer Antonio Di Salvo gegen England in die Startelf berufen, der Verteidiger spielte die vollen 90 Minuten. Vereinskollege Jessic Ngankam wurde in der 67. Minute für Nelson Weiper eingewechselt. Auch er konnte den starken Engländern wenig entgegensetzen.

