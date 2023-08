Europameisterschaft Deutsche Hockey-Herren verpassen EM-Finale Stand: 25.08.2023 23:27 Uhr

Die deutschen Hockey-Herren haben bei der Heim-EM in Mönchengladbach den Einzug ins Endspiel verpasst.



Im Halbfinale verlor der amtierende Weltmeister um Routinier Martin Zwicker vom Berliner HC am Freitagabend im Penaltyschießen gegen England mit 4:5 - nach der regulären Spielzeit hatte es 0:0 gestanden. Kapitän Mats Grambusch scheiterte mit seinem entscheidenden Penalty am englischen Keeper.



Deutschland verpasste durch die Niederlage auch die direkte Qualifikation für Olympia 2024 in Paris. Am Sonntag kämpft das DHB-Team gegen Olympiasieger Belgien um Bronze, um den Titel spielen England und die Niederlande.



Die deutschen Hockey-Frauen waren am Donnerstag im Halbfinale an Belgien gescheitert.

