WM in Asien Deutsche Basketballer schlagen Georgien und stehen vor Einzug ins Viertelfinale Stand: 01.09.2023 12:34 Uhr

Die deutschen Basketballer haben bei der Weltmeisterschaft in Asien auch ihr viertes Spiel gewonnen. Das Team um Kapitän Dennis Schröder siegte am Freitag in Okinawa zum Auftakt der Zwischenrunde gegen Georgien klar mit 100:73 (43:41) und machte damit einen weiteren Schritt in Richtung K.o.-Runde auf den Philippinen.



Beste deutsche Werfer waren Maodo Lo mit 18 und Schröder mit 16 Punkten. Der ehemalige Alba-Spieler Lo konnte dabei eine Dreipunkte-Trefferquote von 100 Prozent vorweisen. Er versenkte jeden seiner sechs Versuche.

Am Sonntag gegen Doncic und Slowenien

Gegen Außenseiter Georgien zeigte Deutschland in der ersten Halbzeit seine bislang schwächste Turnierleistung. Ohne den nach wie vor wegen einer Verletzung fehlenden Franz Wagner fand die deutsche Auswahl vor 5.852 Zuschauern keinen Rhythmus. Nach dem Seitenwechsel steigerten sich Schröder und Co. aber deutlich und zogen im dritten Viertel vorentscheidend davon.



Am Sonntag (13:10 Uhr/Magentasport) trifft das deutsche Team auf Slowenien mit Superstar Luka Doncic.

