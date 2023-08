81:63 gegen Japan Deutsche Basketballer gewinnen WM-Auftakt Stand: 25.08.2023 16:25 Uhr

Die deutschen Basketballer sind mit einem klaren Sieg in die Weltmeisterschaft in Japan gestartet. Das Team um Kapitän Dennis Schröder gewann am Freitag in Okinawa gegen den Gastgeber mit 81:63 (53:31) und machte damit vor 6.397 Zuschauern einen ersten Schritt Richtung Zwischenrunde.



Bester Werfer in der Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert war der gebürtige Berliner Moritz Wagner mit 25 Punkten. Sein Bruder Franz knickte im vierten Viertel um und wurde in den letzten Minuten nicht mehr eingesetzt.

Wie ein Berliner Block mit Alba-Vergangenheit die deutsche Nationalmannschaft prägt Die deutsche Nationalmannschaft startet am Freitag in Japan in die Basketball-WM 2023. Für fünf Berliner um die Brüder Moritz und Franz Wagner ist es ein Wiedersehen mit realistischen Medaillenchancen. Von Jakob Lobach, Okinawa mehr

Im zweiten Vorrundenspiel treffen Schröder und Co. am Sonntag (10:30 Uhr) auf Mitfavorit Australien. Der Olympia-Dritte setze sich im ersten Spiel der Gruppe E gegen Finnland deutlich mit 98:72 (45:40) durch.



Zum Abschluss der Gruppenphase trifft Deutschland dann am Dienstag (9:30 Uhr) auf die Finnen. Nur die beiden besten Teams erreichen die Zwischenrunde, die ebenfalls im japanischen Okinawa stattfindet.

Sendung: rbb24, 25.08.2023, 18 Uhr