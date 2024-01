Deutsche Eishockey Liga DEL: Eisbären verlängern mit Nationalspielern Wiederer und Pföderl Stand: 11.01.2024 12:15 Uhr

Die Eisbären Berlin konnten zwei deutsche Nationalspieler für eine weitere Saison an den Verein binden. Die Angreifer Leo Pföderl und Manuel Wiederer haben ihre Verträge bis zum Ende der Spielzeit 2024/25 verlängert, wie der Tabellenzweite der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mitteilte.



"Sie stärken unseren Angriff sehr und sind überaus wichtig für unseren Kader. Es ist immer unser Ziel, einen festen Stamm an deutschen Nationalspielern in unseren Reihen zu haben", sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Am Freitag zu Gast in Ingolstadt

Der 30 Jahre alte Pföderl kam 2019 aus Nürnberg nach Berlin und gewann mit den Eisbären zwei deutsche Meisterschaften. Wiederer (27) läuft seit 2021 für den Hauptstadtkub auf und wurde in seiner ersten Saison Meister.



Sportlich geht es für die Eisbären am Freitag weiter, wenn das Team von Serge Aubin in der DEL beim ERC Ingolstadt gastiert (19:30 Uhr).

