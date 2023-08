Energie vor dem Spiel gegen den BAK Cottbus wartet auf Neuzugänge Stand: 30.08.2023 16:24 Uhr

Nur noch bis Freitag ist das Transferfenster im deutschen Fußball geöffnet. Auch Energie Cottbus sucht noch nach neuen Spielern. Ob es klappt, ist ungewiss. Sicher ist indes, dass die Lausitzer im nächsten Spiel drei Punkte holen müssen. Von Andreas Friebel

Das Telefon von Claus-Dieter Wollitz glüht. Noch knapp 48 Stunden bleiben ihm, seinen Kader zu verstärken. Spieler werden Wollitz auch genug angeboten. Das Problem sind aber die Gehaltsvorstellungen. "Wenn wir es wollten, könnten wir jeden Tag einen Spieler verpflichten. Aber Spieler von der Qualität, die wir benötigen, können wir uns nicht leisten."



Mit 50:50 beziffert der Cottbuser Trainer die Chance, dass bis Freitag insbesondere in der Offensive noch etwas passiert. Eine Alternative wäre deshalb, einen Spieler auszuleihen. "Auch das wäre möglich. Aber aktuell werden nur Spieler für Positionen angeboten, die wir schon besetzt haben", so Wollitz.

Offensivspieler gesucht

Immerhin muss der Energie-Coach aber keinen Ersatz für den verletzten Jonas Hofmann suchen. Der defensive Mittelfeldspieler hatte sich zuletzt am Knie verletzt. Eine genaue Diagnose teilte der Regionalligist zwar nicht mit, doch Wollitz gab leichte Entwarnung. "Es wird versucht, die Verletzung konservativ zu behandeln. Wie lange Hofmann ausfällt, kann ich nicht sagen", bleibt Wollitz vage.



Für das Auswärtsspiel beim Berliner AK am Freitag (19 Uhr) fällt der 26-Jährige mindestens aus. Axel Borgmann kehrt hingegen in den Kader zurück. Bei Paul Milde und Rudolf Ndualu stehen die Chancen bei 50 Prozent.



Nach dem 1:1 gegen Chemie Leipzig sind die Cottbuser seit inzwischen vier Partien unbesiegt. Der Rückstand auf Spitzenreiter Erfurt beträgt fünf Punkte. "Wir sind auf einem guten Weg. Und ich glaube, dass wir spätestens im Oktober auch unsere Neuzugänge in der Form haben, die wir erwarte", so Wollitz.

Berliner AK noch ohne Sieg

In die Auswärtspartie beim Berliner AK gehen die Lausitzer als Favorit. Die Berliner, die vor einem Jahr die Regionalliga Nordost souverän anführten, stehen aktuell nur auf dem vorletzten Platz. Zwei Punkte und 1:12 Gegentore sind die aktuelle Zwischenbilanz.



"Sie haben einen extremen Umbruch hinter sich. Und sind nicht mehr so ambitioniert, wie noch in den vergangenen Jahren", so Wollitz. Allerdings haben sie sich zuletzt defensiv etwas stabiler gezeigt. "Ich gehe davon aus, dass wir am Freitag viel Ballbesitz haben. Und ich will auch nicht drumherum reden: Wir brauchen die drei Punkte und haben den Anspruch zu gewinnen."

Wollitz: "Hatten gefühlt 58 Chancen und schießen nur ein Tor"

Diesen Anspruch hatte Cottbus auch am vergangenen Wochenende gegen Leipzig. Dabei kam aber nur ein 1:1 heraus. "Wir hatten gefühlt 58 Chancen und schießen nur ein Tor. Damit dürfte jeder wissen, was uns aktuell noch fehlt."



Und deshalb sucht Claus-Dieter Wollitz fieberhaft weiter nach Neuzugängen. Noch knapp 48 Stunden bleiben ihm.

