Regionalliga Nordost Cottbus holt gegen Erfurt den ersten Punkt der neuen Saison Stand: 05.08.2023 15:58 Uhr

Energie Cottbus hat auch das zweite Spiel in der neuen Regionalliga-Saison nicht gewonnen. Nach der Niederlage am letzten Wochenende bei Viktoria Berlin gab es gegen Erfurt aber immerhin den ersten Punkt.

Fußball-Regionalligist Energie Cottbus hat im ersten Heimspiel der neuen Saison den ersten Punkt geholt. Gegen Rot-Weiß Erfurt spielten die Lausitzer 1:1-Unentschieden. Nachdem die Cottbuser zur Halbzeit noch geführt hatten, kamen die Gäste aus Thüringen im zweiten Durchgang zurück ins Spiel.

Energie überlegen in erster Hälfte

Energie Cottbus erwischte vor 7.023 Zuschauern im Stadion der Freundschaft den besseren Start in die Partie. Das Team von Claus-Dieter Wollitz war zu Beginn aktiver und offensiver. Bereits in den ersten Minuten kamen die Lausitzer so zu einigen kleineren Chancen. Die erste richtig große Tormöglichkeit nutzte Tim Heike in der neunten Minute zum frühen Treffer. Bei seinem Schuss von der Strafraumkante profitierte der Cottbuser Stürmer vom schwachen Stellungsspiel des Erfurter Torwarts Lukas Schellenberg, der zu zentral stand und den Ball ins kurze Eck so nicht halten konnte.



Es war ein gelungener Beginn der Wollitz-Elf, der anzumerken war, eine Antwort auf die überraschende Niederlage im ersten Saisonspiel bei Viktoria Berlin geben zu wollen. Dennoch beruhigte sich das Spiel nach dem stürmischen Start nun etwas und weitere Torszenen blieben zunächst aus.



Bis zur 30 Minute: Diesmal wurde Cedric Euschen an der Strafraumkante in Szene gesetzt. Ähnlich wie Heike zuvor schloss Euschen schnell ab, verfehlte das Tor aber knapp. Der Ball knallte ans Außennetz. So ging es mit der knappen, aber verdienten Führung für Energie in die Pause.

Erfurt antwortet

Zum Start der zweiten Hälfte wurden die Gäste aus Erfurt dann mutiger. Nach einem Freistoß belohnte sich die Elf von Fabian Gerber folgerichtig mit dem Ausgleich: Til Schwarz (52.) verwertete einen Abpraller im Fünfmeterraum, nachdem die Cottbuser Hintermannschaft zuvor unzulänglich und unglücklich verteidigt hatte.



Ähnlich wie im zweiten Durchgang verlief die Partie in der Folge wieder ausgeglichen. Beide Mannschaften versuchten zwar immer wieder, offensiv für Gefahr zu sorgen, doch beide Abwehrreihen zeigten insgesamt ein gutes Spiel. Das führte dazu, dass es lange Zeit keine weiteren Torgelegenheiten mehr gab. Trotzdem war es ein ansehnliches Spiel, das nicht nur wegen des engen Spielstands spannend blieb. Etwas Pech hatte Cottbus in der 88. Minute, als der Schiedsrichter nach einem Handspiel von Kwabe Schulz im Strafraum durchaus auf Elfmeter hätte entscheiden können.



So fielen bis zum Schlusspfiff keine Tore mehr, sodass sich beide Teams mit einem Punkt begnügen mussten.



