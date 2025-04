Bundesliga Bundesliga: Wirtz gibt bei Unions Auswärtsspiel in Leverkusen Comeback Stand: 10.04.2025 20:12 Uhr

Nach vier ungeschlagenen Spielen in Folge scheint der Klassenerhalt von Union Berlin nah. Der Formanstieg kommt genau rechtzeitig, denn beim Gastspiel beim Deutschen Meister steht die Rückkehr eines Ausnahmespielers bevor.

Fakten zum Spiel

Unter allen Bundesligisten ist der 1. FC Union Berlin aktuell am längsten ungeschlagen (vier Spiele)

Mit Siegen gegen Frankfurt, Freiburg und Wolfsburg und einem Unentschieden gegen die Bayern wurde Union zuletzt zum Favoritenschreck

Mit acht Saisontreffern ist Benedict Hollerbach der Toptorjäger der Berliner. 30 Prozent aller Tore der Eisernen gehen auf sein Konto.

Leverkusen hat die letzten drei Spiele gewonnen, wenn auch teilweise schmeichelhaft. Die Werkself kam gegen Stuttgart, Bochum und Heidenheim auf einen summierten xGoals-Wert von 4,2, die Gegner zusammen auf 4,8

Union hat nur eines von insgesamt 14 Pflichtspielen gegen Leverkusen gewonnen.

So läuft es sportlich bei Bayer Leverkusen

Nach der Fabelsaison im vergangenen Jahr, in der Leverkusen ungeschlagen deutscher Meister wurde, muss sich die Werkself in dieser Spielzeit wohl mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf Rekordmeister Bayern München aktuell. "Das letzte Jahr war ja wirklich verrückt. Es war glaube ich jedem klar, dass man das nicht so einfach wiederholen kann", sagt Leverkusen-Fan und Podcasterin Lara. "Und wir spielen immer noch die zweitbeste Saison unserer Vereinsgeschichte. Das darf man nicht vergessen."



Extrem bitter war allerdings das sensationelle Ausscheiden im DFB-Pokal-Halbfinale beim Drittligisten Arminia Bielefeld in der vergangenen Woche. Zumal Bayer zuvor die Münchner aus dem Wettbewerb geschmissen und sich große Chancen auf den Titel ausgerechnet hatte.



Nun wird Leverkusen in dieser Spielzeit höchstwahrscheinlich titellos bleiben. "Trotzdem haben wir den Anspruch, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen und zumindest den zweiten Platz zu untermauern", sagt Lara. Mit 14 Punkten Vorsprung vor Verfolger Frankfurt wird das wohl kein Problem werden.

Das bewegt die Fans

Viele Leverkusener haben deshalb bereits die nächste Saison und vor allem den bevorstehenden Sommer im Kopf. Und dabei geht es immer wieder besonders um zwei Namen: Xabi Alonso und Florian Wirtz. "Bleiben sie oder gehen sie? Man weiß es einfach nicht. Man kann darüber Stunden diskutieren", sagt Lara.



Dass der Erfolgstrainer und der Offensivstar bei vielen europäischen Topteams auf dem Zettel stehen, ist völlig klar. "Viele hoffen, dass beide bleiben. Und ich finde das auch gar nicht so unrealistisch", so die Gegner-Expertin. Gerade bei Wirtz sah es tatsächlich zwischenzeitlich so aus, als würde er seinen bis 2027 laufenden Vertrag bei Leverkusen verlängern wollen. Die Verhandlungen sollen seit Dezember abgeschlossen sein. Nur die Unterschrift fehlt. Warum Wirtz zögert? "Das müsst ihr ihn persönlich fragen", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes am Dienstag zu entsprechenden Nachfragen.

Auf diese Spieler sollte Union achten

Auch für die Berliner könnte Florian Wirtz am Samstag (15:30 Uhr) zum Thema werden. Seit dieser Woche steht Wirtz nach einer Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk, die er Anfang März im Spiel gegen Werder Bremen erlitten hatte, wieder voll im Teamtraining. "Wenn nichts passiert, wird er am Wochenende spielfähig sein", so Sport-Geschäftsführer Rolfes.



Ganz zur Freude von Gegner-Expertin Lara, die zumindest auf einen Kurzeinsatz des 21-Jährigen hofft. "Das Kreative, was er ins Spiel bringt, hat zuletzt gefehlt", sagt sie. Zuletzt habe sie aber auch starke Auftritte von Aleix Garcia und Amine Adli gesehen und glaubt, dass die beiden Union gefährlich werden könnten.

Das sagen die Trainer

Steffen Baumgart (1. FC Union Berlin): "Wir werden versuchen, unsere absolut beste Leistung zu bringen, um dann vielleicht bei einem sehr, sehr starken Gegner zu punkten. Wir werden Leverkusens Stärken nicht ganz ausschalten können. Wichtig wird sein, dass wir unsere eigenen Stärken auf den Platz bringen."



Xavi Alonso (Bayer Leverkusen): Die Pressekonferenz von Bayer Leverkusen hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch nicht stattgefunden.

So könnte Union spielen

Für Union-Trainer Steffen Baumgart gibt es wohl wenig Gründe, die Startelf im Vergleich zum 1:0-Erfolg gegen Wolfsburg am vergangenen Wochenende zu ändern. Einzig hinter Stürmer Andrej Ilić steht noch ein kleines Fragezeichen. Er hatte sich gegen die Niedersachsen eine schmerzhafte Knieprellung zugezogen, konnte zuletzt aber wieder mit dem Team trainieren und ist wohl einsatzfähig.



Unions mögliche Startelf: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Leite - Trimmel, Khedira, Juranovic - Schäfer, Haberer - Ilic, Hollerbach

Die Prognose

Der Tipp des Gegner-Experten: "Spiele gegen Union sind immer eklig. Wir tun uns mit dem Spielstil schwer und ich glaube auch, dass wir ein Gegentor kassieren werden. Aber ich hoffe auf einen knappen Sieg und würde auf ein 2:1 gehen", sagt Lara.



Der Redaktionstipp: Nach Unions Sieg am vergangenen Wochenende war die Erlösung deutlich der Körpersprache der Verantwortlichen abzulesen. Der Klassenerhalt ist so gut wie sicher. Dieses neue Gefühl und der Druckabfall besiegeln möglicherweise aber auch das Ende der so erfolgreichen letzten Wochen, in denen die Köpenicker ein Top-Team nach dem anderen ärgerten. Zu Gast beim deutschen Meister steht wohl mal wieder eine Niederlage an - 1:3.

Sendung: Der Tag, 11.04.2025, 19:15 Uhr