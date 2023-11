Volleyball-Bundesliga BR Volleys siegen souverän gegen Friedrichshafen, Netzhoppers verlieren Stand: 10.11.2023 22:11 Uhr

Die Berlin Volleys bleiben in dieser Saison ungeschlagen. Im Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga beim VfB Friedrichshafen behauptete sich der deutsche Meister am Freitagabend dank eines rundum souveränen Auftritts mit 3:0 (25:21, 25:19, 25:20). Es war bereits der dritte Pflichtspielsieg der Berliner gegen den Erzrivalen vom Bodensee innerhalb von nur 19 Tagen. Zuvor hatten sie den VfB beim Bounce-House-Cup (3:0) und im Pokal-Achtelfinale (3:2) bezwungen.



Ein früher Sechs-Punkte-Vorsprung (9:3) im ersten Durchgang gab dem Gast noch keine nachhaltige Sicherheit. Der VfB verkürzte und ging beim 18:17 erstmals überhaupt in Führung. Eine Aufschlagserie von Johannes Tille mit vier Punkten in Folge zum 22:18 brachte die Berliner jedoch wieder auf Kurs zum Satzgewinn.

Bis zum Schluss hochkonzentriert

Mit starken Aufschlägen und einer soliden Annahme bestimmten die Volleys auch den zweiten Durchgang. Mit einem Ass von Kapitän Ruben Schott zog die Mannschaft vorentscheidend auf 19:15 davon. Am Ende verwertete der eingewechselte Cody Kessel gleich den ersten Satzball.



Trotz der 2:0-Satzführung blieben die BR Volleys auch in der Folge hoch konzentriert. Als Friedrichshafen nach einem Aufschlagpunkt des Polen Jan Fornal zum 18:21 noch einmal vage auf eine Wende hoffen durfte, schlugen die Gäste eiskalt zurück. Der Franzose Timothee Carle holte die letzten beiden Punkte für sein Team.

Netzhoppers verlieren erneut

Die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen haben erneut eine Niederlage kassiert. Bereits am Donnerstagabend mussten sich die Brandenburger bei den Giesen Grizzlys mit 0:3 (14:25, 18:25, 24:26) geschlagen geben. Für das Team von Trainer Alejandro Kolevich war es bereits die dritte Niederlage im dritten Bundesligaspiel.



Schon am Samstag (17 Uhr) geht es für die Netzhoppes in der Liga mit einem Heimspiel weiter. Dann empfängt der Tabellenletzte die Powervolleys Düren.

