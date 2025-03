Bob-Weltmeisterschaft Bob-Weltmeisterschaft: Lisa Buckwitz nach zwei Läufen im Monobob nur auf Platz 7 Stand: 09.03.2025 10:55 Uhr

Bei der Bob-Weltmeisterschaft in Lake Placid (USA) hatte Gesamtweltcup-Siegerin Lisa Buckwitz auf den ersten beiden Läufen im anspruchsvollen Olympia-Eiskanal von 1932 und 1980 Probleme und liegt zur Halbzeit auf Rang sieben (+0,50). Nach zwei von vier Läufen ist die Ausgangslage für die Potsdamerin daher nicht optimal, die Chance auf eine Medaille besteht aber weiterhin.





Für Monobob-Weltmeisterin Laura Nolte lief es besser. Die 26-Jährige liegt als beste Deutsche auf Rang drei, 0,25 Sekunden hinter der Führenden Kaysha Love aus den USA. Den zweiten Rang belegt aktuell etwas überraschend die Österreicherin Katrin Beierl.



Nordamerikanerinnen dominieren

Die dritte deutsche Starterin, Kim Kalicki, belegt nach dem ersten Wettkampftag nur den 13. Platz (+1,12) und hat damit keine Chance mehr auf eine Medaille.





Am Mount Van Hoevenberg nutzten vor allem die Nordamerikanerinnen den Trainingsvorteil auf ihrer Heimbahn und sorgten für ein starkes Zwischenergebnis. Neben der in Führung liegenden Love haben auch Elana Meyers Taylor (Platz 4), Cynthia Appiah (Platz 5) und Kristen

Bujnowski (Platz 6) gute Chancen auf Edelmetall.



Am Sonntag ab 20:30 Uhr fällt die Entscheidung im Monobob. Am kommenden Wochenende

finden dann die Wettkämpfe im Zweier der Frauen und im Vierer der Männer statt.



Sendung: rbb24 Inforadio, 09.03.25, 9:15 Uhr