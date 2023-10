Fußball BFC Dynamo, Viktoria Berlin und Berliner AK ziehen ins Landespokal-Achtelfinale ein Stand: 15.10.2023 17:51 Uhr

Dank eines Doppelpacks von Alexander Siebeck steht der Fußball-Regionalligist BFC Dynamo im Achtelfinale des Berliner Landespokals. Beim Oberligisten Tasmania Berlin setzte sich das Team von Dirk Kunert am Sonntagnachmittag in der dritten Runde mit 2:0 (1:0) durch.



Der 29-jährige Mittelfeldspieler hatte den BFC im Werner-Seelenbinder-Sportpark bereits in der siebten Spielminute in Führung gebracht. Kurz darauf schwächte sich Tasmania zudem selbst: Maurice Opfermann Arcones sah in der 25. Minute die gelb-rote Karte. Zwanzig Minuten vor Schluss sorgte Siebeck dann für den Endstand (72. Minute).

Viktoria und Berliner AK gewinnen deutlich

Regionalliga-Konkurrent Viktoria Berlin hatte beim siebtklassigen Landesligisten BSV Heinersdorf keine große Mühe. Deren-Mehmet Günay schoss die Himmelblauen bereits nach fünf Minuten in Führung. Die weiteren Treffer für den aktuellen Tabellensiebten der vierten Liga schossen Metehan Yildirim (14.), Nicolas Hebisch (67.), erneut Günay (81.) und Jonas Kühn (83.).



Auch der Berliner AK - dritter verbliebener Regionalligist im Wettbewerb - konnte jubeln. Beim sechstklassigen Berlin-Ligisten S.D. Croatia setzte sich das Team von Trainer Jeffrey Seitz mit 3:0 (1:0) durch. Alle drei Treffer für die Moabiter erzielte Oliver Schindler (19., 66., 86.).

