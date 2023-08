Fußball | Regionalliga Nordost BFC Dynamo springt auf Platz drei Stand: 25.08.2023 21:22 Uhr

Zum Auftakt des fünften Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost hat der BFC Dynamo mit 2:1 (2:1) gegen Carl Zeiss Jena gewonnen und sich vorläufig den dritten Tabellenplatz gesichert. Zum Matchwinner avancierte Doppeltorschütze Rufat Dadashov (33., 37.), der den Gästetreffer durch Joshua Endres in der 31. Minute schnell in eine Führung für die Berliner verwandeln konnte. Mit zehn Punkten aus fünf Spielen liegt der BFC nunmehr zwei Punkte hinter dem aktuellen Spitzenreiter, der zweiten Mannschaft von Hertha BSC.





Im zweiten Spiel des Abends gelang Viktoria Berlin ein 1:0-Heimsieg gegen die VSG Altglienicke. Den Siegtreffer erzielte Lucas Falcao in der 56. Minute. Mit jetzt acht Punkten klettert Viktoria in der Tabelle auf Platz sieben. Nach zwei Niederlagen in Folge liegt die Mannschaft von Trainer Karsten Heine hingegen mit sechs Punkten auf Platz zehn.

