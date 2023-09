Regionalliga Nordost BFC Dynamo kommt in Greifswald nicht über Remis hinaus Stand: 03.09.2023 18:02 Uhr

Einen Tag nach der plötzlichen Trennung von Trainer Heiner Backhaus hat der BFC Dynamo nur unentschieden beim Greifswalder FC gespielt. Das Team des 24-jährigen Interimstrainers Nils Weiler kam nicht über ein 0:0 hinaus, obwohl der BFC nach einer gelb-roten Karten für Greifswalds Tobi Adewole in der 79. Minute zum Schluss sogar in Überzahl spielte.



Die Berliner rutschen damit auf den sechsten Tabellenplatz ab.



Viktoria und Babelsberg gewinnen

Viktoria Berlin machte in der Tabelle hingegen etwas Boden gut. Die Berliner konnten ihr Auswärtsspiel in Meuselwitz mit 1:0 gewinnen. Lucas Falcao erzielte das einzige Tor des Tages (71.). Das Team von Trainer Semih Keskin steht nun auf dem siebten Tabellenplatz.



Einige Plätze davor findet sich der SV Babelsberg wieder. Die Mannschaft von Markus Zschiesche sprang durch einen 4:1-Sieg (3:1) gegen den 1. FC Lok Leipzig auf den vierten Tabellenrang. Babelsberg erwischte eine ideale Anfangsphase und führte bereits nach sieben Minuten mit 2:0. Zunächst traf Ilir Qela (4.), im Anschluss Marcus Hoffmann (7.). Tahsin Çakmak erhöhte wenig später durch einen Handelfmeter zur komfortablen 3:0-Führung (17.). Zwar verkürzte Farid Abderrahmane im Gegenzug zum 1:3 (18.), doch Babelsberg ging verdient mit einem Polster in die Pause.



Nach dem Seitenwechsel blieb Babelsberg dominant. Immer wieder kamen die Potsdamer zu Gelegenheiten, die zunächst allerdings ungenutzt blieben. Bis zur 62. Minute: Matthias Steinborn traf zum 4:1, was gleichzeitig der Endstand war.

