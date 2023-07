Regionalliga Nordost BFC Dynamo gewinnt zum Auftakt zu Hause gegen Zwickau Stand: 29.07.2023 16:48 Uhr

Die Fußballer des BFC Dynamo haben einen gelungenen Auftakt in die neue Saison der Regionalliga Nordost gefeiert. Am frühen Samstagnachmittag gewannen die Berliner ihr Heimspiel gegen den Drittligaabsteiger FSV Zwickau klar mit 3:0 (1:0). Rufat Dadashov, Tobias Stockinger und Amar Suljic erzielten die ersten Tore der neuen Spielzeit für die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus.

BFC Dynamo startet stark

Vor rund 2.800 Fans in Hohenschönhausen startete dessen Mannschaft gut in das Spiel und die neue Saison. So gingen die Berliner nach neun gespielten Minuten bereits früh in Führung. Nach einem Eckstoß des BFC machte sich Dadashov die fehlende Zuordnung in der Zwickauer Verteidigung zunutze und markierte den ersten BFC-Treffer der Spielzeit 2023/24.



In der Folge wurden allerdings auch die Gäste stärker, wodurch das Spiel nun ausgeglichener war. Weitere wirklich zwingende Torchancen erspielten sich über weite Strecken der ersten Halbzeit allerdings weder die Zwickauer noch deren Gastgeber. Zumindest bis Dynamos Suljic wenige Minuten vor der Pause aus der Drehung einen strammen Schuss an die Latte setzte. Kurz darauf parierte Zwickaus Torwart Benjamin Leneis eine weitere Chance von Dadashov (44. Minute), sodass der BFC eine 1:0-Führung mit in die Kabine nahm.



In der zweiten Halbzeit hielt der BFC Dynamo den Druck auf das Zwickauer Tor dann über weitere Strecken konstant hoch. Bereits in der 50. Minute bauten die Berliner so auch ihre Führung aus. Nach einer weiteren Chance von Dadashov war es Stockinger, der von Zwickaus Defensive allein gelassen das 2:0 erzielte. Das 3:0 und damit auch den Endstand erzielte knapp 25 Minuten später Amar Suljic (74.).

Neben der Partie des BFC Dynamo gab es ein der Regionalliga Nordost am Samstag zwei weitere Parallelspiele: Während der Greifswalder FC seinen Heimauftakt gegen den FC Eilenburg souverän mit 3:1 (3:0) gewann, trennten sich der Chemnitzer FC und Carl Zeiss Jena mit einem 0:0-Unentschieden. Am Sonntag starten auch die üblichen sechs Mannschaften der Regionalliga Nordost in die neue Spielzeit. Unter anderem empfängt Viktoria Berlin den Vorjahresmeister Energie Cottbus (13 Uhr).

Sendung: rbb24 Inforadio, 29.07.2023, 16:15 Uhr