Berlin-Grunewald Berliner Polizei ermittelt nach ausländerfeindlichen Parolen auf Feier in Tennisclub Stand: 03.03.2025 16:19 Uhr

Während einer Party in den Räumen des Berliner Tennis-Clubs Blau-Weiss hat es offenbar einen rassistischen Zwischenfall gegeben.



Wie die Berliner Polizei dem rbb am Montag bestätigte, liegt ihr ein Video vor, auf dem zu sehen ist, wie mehrere Personen zur Melodie des Songs "L'amour toujours" von Gigi d'Agostino die Zeile "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" skandieren. Derzeit werde das Video geprüft und die Hintergründe ermittelt, hieß es weiter. Sollte eine strafrechtliche Relevanz erkannt werden, werde man Anzeige erstatten, betonte die Sprecherin.

Klub-Anwalt bestätigt Videoszenen

Der Anwalt des Tennis-Clubs 1899 Blau-Weiss, Ben Irle, erklärte dem rbb, dass am Samstag in den Räumen des Klubs eine Feier stattgefunden habe und dass der Film, der die Szene dokumentiert, nicht angezweifelt wird. Er betonte, dass der Verein Blau-Weiss die Party nicht veranstaltet habe, sondern lediglich die Räume zur Verfügung gestellt hat.



Der Sportklub verurteilte den Vorfall aufs Schärfste. Man distanziere sich ausdrücklich von jeglichem extremistischen oder diskriminierenden Verhalten, heißt es in einer Erklärung. Obwohl man nicht der Veranstalter der Feier war, nehme man den Vorfall sehr ernst. "Wir werden in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden prüfen, welche rechtlichen Schritte möglich sind, und Maßnahmen ergreifen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen", hieß es. Um sicherzustellen, dass sich ein solcher Vorfall im Klub nicht wiederhole, werde man unter anderem künftig externe Veranstalter strenger prüfen. Veranstalter der Party war laut rbb-Information eine Privatperson.



Das im Internet kursierende Video zeigt, wie eine Gruppe junger Erwachsener zu dem Lied "L'amour toujours" von Gigi D'Agostino die rassistischen Parolen singt. Ein ähnlicher Vorfall hatte im vergangenen Sommer bundesweit für Aufregung gesorgt, nachdem eine Gruppe bei einer Party auf der Insel Sylt den Song ausländerfeindlich umgedichtet hatte. Seitdem war es - auch in der Region - immer wieder zu ähnlichen Fällen auf Partys gekommen.

Sendung: rbb24 Abendschau, 03.03.2025, 19:30 Uhr