"World Firefighters Games" Berlin will 2028 die Olympiade der Feuerwehrleute ausrichten Stand: 31.01.2024 08:03 Uhr

Seit 1990 messen sich einmal pro Jahr tausende Feuerwehrleute aus aller Welt in verschiedenen Sportdisziplinen. Berlin will das Spektakel 2028 austragen. Allerdings wird das nicht billig - und ist bislang weder vom Senat noch vom Parlament abgesegnet. Von Sebastian Schöbel

Berlin will in vier Jahren die World Firefighters Games ausrichten. Eine Bewerbung für den Wettkampf, in dem sich Feuerwehrleute aus verschiedenen Ländern in olympischen und nicht-olympischen Sportarten messen, wurde bereits eingereicht. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage des Grünen-Abgeordneten Vasili Franco hervor, die dem rbb exklusiv vorliegt.



Demnach wollten Feuerwehrführung und Innenverwaltung den Wettkampf eigentlich schon 2026 ausrichten. Dafür reiste über Silvester 2022 extra ein Vertreter Berlins nach Australien, um die Unterlagen bei den Rechteinhabern zu überreichen. Im Februar finanzierte die Innenverwaltung einer Delegation des Rechteinhabers einen mehrtägigen Aufenthalt in Berlin, damit sie mögliche Wettkampfstätten besichtigen konnte. Die Kosten beliefen sich auf rund 20.000 Euro, wie die Innenverwaltung auf rbb-Nachfrage bestätigte. "Dieser Betrag bewegt sich im üblichen Rahmen für solche Bewerbungen", so ein Sprecher der Innenverwaltung.

Neues Ausbildungszentrum für Rettungskräfte der Feuerwehr eröffnet mehr

Kritik kommt von den Grünen

Thema im Berliner Abgeordnetenhaus war die Ausrichtung des Wettkampfes bislang allerdings noch nicht. Auch ein Senatsbeschluss liegt noch nicht vor. Dabei werden die Kosten laut Innenverwaltung auf rund 17 Millionen Euro geschätzt.



Grünen-Politiker Vasili Franco kritisierte die Ausgaben als unbotmäßig und unpassend. "Während die Feuerwehr um jede Stelle kämpft, kümmert sich der Landesbranddirektor lieber um Brot und Spiele." Es sei zudem fragwürdig, wenn für diesen "geheimen Plan" mit Steuergeldern "einem australischen Ehepaar Business Class-Trips aus Australien spendiert werden", so Franco weiter. "Wenn Innensenatorin Spranger noch Sparvorschläge braucht, könnte sie bei der Feuerwehrführung einen genaueren Blick auf die Spesen werfen." Die Innenverwaltung machte keine genauen Angaben über die Teilnehmer der Delegation aus Australien.

Der Feuerwehr in Buckow fehlen die Einsatzkräfte mehr

Innenverwaltung setzt auf Imagegewinn für die Feuerwehr

Die "World Firefighters Games" werden seit 1990 ausgerichtet. Die nächste Ausgabe findet in diesem Jahr im dänischen Aalborg statt. In der Regel dauern die Spiele sieben bis zehn Tage, zuletzt nahmen rund 7.000 Feuerwehrleute aus 65 Ländern teil.



"Die World Firefighters Games mit einer Vielzahl von Teilnehmenden und Besuchenden aus der ganzen Welt bewirken nicht nur einen Imagegewinn für die Berliner Feuerwehr und die Sportmetropole Berlin, sondern bringen auch ökonomische Vorteile durch erwartete Ausgaben, zum Beispiel für Übernachtungen und Gastronomie", so die Innenverwaltung. Zudem könne der Wettkampf Brücken schlagen zwischen Feuerwehrberuf und Breitensport, und würden "den Sinn sportlicher Betätigung" herausstellen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 31.01.2024, 07:10 Uhr