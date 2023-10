Sportler:innen-Wahl Berlin wählt beste Teams des Jahres erstmals getrennt nach Geschlecht Stand: 20.10.2023 07:12 Uhr

In Berlin stehen seit Freitag wieder die Wahlen zu den Sportlerinnen und Sportlern des Jahres an. Dabei gibt es in diesem Jahr eine Neuerung. Erstmals werden bei den Teams die beste Frauen- und Männermannschaft getrennt gewählt.



So können sich bei den Männern die Berliner Basketballer Maodo Lo, Johannes Thiemann, Franz und Moritz Wagner sowie Niels Giffey, die bei der Weltmeisterschaft sensationell die Goldmedaille gewonnen hatten, Hoffnung auf eine Auszeichnung machen.



Bei den Frauen gehört das Team der Basketballerinnen von Alba Berlin zu den Favoriten. Die Berlinerinnen wurden in der letzten Saison Vierter in der Bundesliga. Auch Michelle Kroppen und Charlie Schwarz, die Team-Weltmeisterinnen im Bogenschießen wurden, haben gute Chancen auf den Titel "Team des Jahres".



Sabally und Fischer mit guten Karten

Als beste Sportlerin ist unter anderem Basketballerin Satou Sabally nominiert. Die Berlinerin sorgt in den USA in der stärksten Basketball-Liga der Welt für Aufsehen. Zuletzt wurde sie unter die besten fünf Spielerinnen der Liga gewählt und zur am meisten entwickelten Akteurin der letzten Saison gekührt. Auch Para-Schwimmerin Elena Semechin, die nur kurz nach einer Tumor-Erkrankung Weltmeisterin über 100 Meter Brust wurde, dürfte gute Chancen auf den ersten Platz bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres haben.



Bei den Männern ist Hockey-Weltmeister Martin Zwicker einer der Favoriten. Auch Amanal Petros, der einen neuen deutschen Marathon-Rekord lief, könnte gute Chancen haben.



Nicht zuletzt wird über die Trainerin oder den Trainer des Jahres abgestimmt. Unter anderem ist Vorjahressieger Urs Fischer nominiert, der den 1. FC Union Berlin in die Champions League führte. Auch der Renndirekor des Berlin-Marathons Mark Milde, der seit vielen Jahren das Rennen organisiert, bei dem regelmäßig Weltrekorde gelaufen werden, steht auf der Liste der Nominierten.



Die Internet-Abstimmung läuft seit Freitag und geht bis zum 19. November. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden auf einer Gala am 2. Dezember geehrt.



Sendung: rbb24, 20.10.2023, 18 Uhr