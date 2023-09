European Football League Berlin Thunder scheidet gegen Frankfurt aus den Playoffs aus Stand: 09.09.2023 18:55 Uhr

Das Team von Berlin Thunder hat am Samstagabend eine deutliche Niederlage im Playoff der European Football League hinnehmen müssen. Die Hauptstädter verloren das Duell mit Frankfurt Galaxy mit 3:20.



Zum Ende wurde das Spiel davon überschattet, dass sowohl ein Thunder-Spieler kollabierte, als auch ein Mitglied des Berliner Ärzteteams von einem Spieler unbeabstichtig getroffen wurde und medizinisch behandelt werden musste. Das Match wurde nach langer Beratung vorzeitig beendet.

Von Beginn an chancenlos

Die Berliner fanden gegen Frankfurt nie in die Partie, das Kräfteverhältnis wurde von Beginn an deutlich, auch wenn Galaxy vor Spielbeginn nur als leichter Favorit galt. In der Offensive fand Berlin Thunder trotz variantenreicher Spielzüge keine Mittel gegen konzentrierte und gut abgestimmte Frankfurter. Nur drei Punkte als Offensivausbeute untertreichen die offensiven Probleme der Berliner.



Die drei Punkte erzielte Berlin Thunder im ersten Viertel, das sie sogar für sich entschieden, da die Defensive zu Beginn einen sehr guten Job machte und das Viertel zu null beendete. Auch danach war die Defense nicht das Problem, doch aufgrund der fehlenden Offensivszenen waren auch 13 wie sieben Punkte der Frankfurter aus dem zweiten und dritten Viertel zu viel für Berlin. Nach einem punktlosen letzten Viertel, das von der Verletzungsunterbrechung überschattet wurde, endete das Duell mit 3:20.

