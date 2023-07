Ein Jahr vor Turnierstart Berlin stellt Konzept für die Europameisterschaft 2024 vor Stand: 03.07.2023 12:12 Uhr

Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 ist Berlin einer von zehn Austragungsorten in Deutschland. Ein Jahr vor Turnierstart wurden die Pläne für die Hauptstadt vorgestellt.

Ein Jahr vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft der Männer wurde Berlin als einer der zehn Austragungsorte näher vorgestellt. Am Montag präsentierten der Regierende Bürgermeister Kai Wegner, Sportsenatorin Iris Spranger (beide CDU) und EM-Botschafter Kevin-Prince Boateng das Konzept im Roten Rathaus.



Die vergessenen Transfers von Hertha und Union Noch sind die Kader von Hertha BSC und Union Berlin für die kommende Saison nicht komplett. Dass nicht jeder Neuzugang ein Volltreffer ist, dafür mancher umso kurioser, beweist ein Blick zurück. Von Fabian Friedmannmehr

Zur EM 2024, die vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland stattfindet, werden 2,5 Millionen Besucher erwartet. Im Berliner Olympiastadion findet am 15. Juni das Eröffnungsspiel statt.



Moritz van Dülmen, Kai Wegner, Iris Spranger und Kevin Prince Boateng (v.l.n.r.) bei der Pressekonferenz.

Projektgruppe für Berlin

"Wir setzen den Fokus auf Ökologie und soziales Miteinander", sagte Iris Spranger. "Es sollen nachhaltig interdisziplinäre Orte geschaffen werden, die die Jugendkultur, Sport und generell die Kultur verbinden sollen." Unter anderem sind Kiez-Fußballturniere und gemeinsame Projekte von Künstlerinnen und Künstlern an verschiedenen Orten in der Stadt geplant. Die Straße des 17. Juni soll als Public-Viewing-Fanmeile mit Rasen ausgelegt werden und das Brandenburger Tor soll sich in ein Fußballtor verwandeln. Für den 12. Juni ist ein großes Eröffnungskonzert an gleicher Stelle geplant.



Auf Berlin kommen durch die Europameisterschaft Kosten in Höhe von 61,1 Millionen Euro zu. Laut Spranger sind 24,9 Millionen Euro für investive Maßnahmen wie eine Erneuerung und Optimierung des Stadions eingeplant. Die Fanzone am Brandenburger Tor und andere Veranstaltungen in der Stadt sollen 36,2 Millionen Euro ausmachen. Gleichzeitig werden durch das erhöhte Besucheraufkommen Einnahmen erwartet.



Deutsche U21-Handballer holen den Weltmeister-Titel mehr

Schafft es Deutschland ins Finale?

"Wir freuen uns, dass Berlin einer der Hauptaustragungsorte sein wird", so Kai Wegner. Die Hauptstadt sei durch die Special Olympics World Games bestens vorbereitet.



Kevin-Prince Boateng, warb für seine Heimatstadt: "Berlin wird zu einhundert Prozent der beste Austragungsort sein!" Es sei für ihn eine riesige Ehre, Teil der Europameisterschaft zu sein und sein wunderschönes Gesicht für Berlin hergeben zu können.





Mit Blick auf das sportliche Abschneiden der deutschen Mannschaft waren sich Wegner und Boateng uneinig. "Ich gehe davon aus, dass die deutsche Nationalmannschaft im Endspiel von Berlin stehen wird", so Wegner. Mit Blick auf die 0:2-Niederlage gegen Kolumbien und 0:1-Niederlage gegen Polen zeigte sich Boateng weniger optimistisch: "Die deutsche Nationalmannschaft ist nicht die, die wir kennen. Die Mannschaft bringt keine Erfolge nach Hause. Es muss viel passieren, dass Deutschland wieder ein Hochkaräter ist."



Sendung: rbb|24 Inforadio, 03.07.2023, 14:15 Uhr