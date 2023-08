German Football League Berlin Rebels bleiben nach Sieg gegen Kiel auf Playoff-Kurs Stand: 05.08.2023 18:32 Uhr

Am achten Spieltag der German Football League haben die Berlin Rebels ihren fünften Saisonsieg geholt. Mit 49:23 schlugen sie am Samstag im heimischem Mommsenstadion die Kiel Baltic Hurricanes und verteidigten somit ihren vierten Platz in der Gruppe Nord.



Zu Beginn der Partie gegen den Tabellenletzten hatten die Rebels allerdings einige Probleme. "Bis zur Halbzeit hatten wir nicht die volle Kontrolle über das Spiel und nur eine leichte Führung. Erst zum Ende des dritten Viertels konnten wir unsere Leistung dann steigern und uns absetzen. Am wichtigsten ist aber, dass sich heute niemand verletzt hat", sagte der erste Vorsitzende Andreas Riedel.

Erreichen der Playoffs in der eigenen Hand

Vier Spiele vor dem Saisonende haben es die Berliner weiter selbst in der Hand, die Playoffs zu erreichen. Der vierte Rang würde ausreichen, um sich einen Platz im Viertelfinale zu sichern, in dem sie dann auf den Ersten der Gruppe Süd treffen würden. Direkt verfolgt werden sie allerdings noch vom Stadtrivalen Berlin Adler, der nur einen Sieg weniger hat.



In der vergangenen Spielzeit hatten die Rebels mit nur drei Saisonsiegen die Playoffs noch verpasst.

