German Football League Berlin Adler gewinnen bei Kiel Baltic Hurricanes Stand: 29.07.2023

Die Berlin Adler haben ihr Rückspiel bei den Kiel Baltic Hurricanes in der German Football League gewonnen. Am Samstagnachmittag besiegte die Mannschaft von Shuan Fatah ihre norddeutschen Kontrahenten mit 41:33 (14:7; 10:14; 7:6; 10:6).



In der Begegnung des Tabellenvorletzten gegen den Tabellenletzten der Gruppe Nord brachte Runningback CJ Okpalobi die Berliner mit zwei Touchdowns im ersten Viertel in Führung. Doch die Kieler zogen kurz danach gleich. Nach einem Touchdown von Quarterback Kaleb Scott und einem weiteren von Wide Receiver Benedikt Englmann mit Unterstützung von Scott stand es 14:14. Beide Teams konnten danach erneut punkten. Dank eines erfolgreichen Field Goals gingen die Berlin Adler mit einer 24:21-Führung in die Halbzeitpause.



Zum Start der zweiten Halbzeit machten die Berliner dort weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. Nach einem weiten Pass von Quarterback Zach Cavanaugh erhöhten die Gäste ihre Führung schnell auf 31:21. Allerdings blieben die Kieler Gastgeber auch diesmal in Schlagdistanz und verkürzten in Person von CJ Davis auf 27:31 aus ihrer Sicht. Und dennoch waren es am Ende die Berlin Adler, die den Sieg für sich perfekt machten. Mit 41:33 gewannen sie schließlich ihr Auswärtsspiel an der Ostsee.

Sendung: rbb24 Inforadio, 29.07.2023, 18:15 Uhr