Von Wehen Wiesbaden Benedict Hollerbach wechselt zu Union Berlin Stand: 27.07.2023 09:14 Uhr

Der 1. FC Union Berlin hat einen neuen Offensivspieler verpflichtet. Wie der Verein am Donnerstag bekannt gab, wechselt Benedict Hollerbach mit sofortiger Wirkung vom Zweitligisten Wehen Wiesbaden zum Champions-League-Teilnehmer aus Berlin.



Medienberichten zufolge soll die Ablöse ungefähr zwei Millionen Euro betragen. Über die Vertragslaufzeit machten die Köpenicker wie üblich keine Angaben. Der Vertrag des Stürmers wäre in Wiesbaden noch bis zum Sommer 2024 gelaufen.

"Natürlich habe ich Ambitionen, mal in einer anderen Liga zu spielen" Nach einer grandiosen Saison hat sich Sheraldo Becker mit Union Berlin für die Champions League qualifiziert. Im exklusiven rbb-Interview spricht er über seine Beziehung zu Urs Fischer, Wechselgedanken und seine Vorliebe für karibisches Essen.mehr

Wirbel um Hollerbach

Damit wird die Konkurrenzsituation in der Offensive bei Union immer größer. Neben Mikkel Kaufmann, David Datro Fofana und Brenden Aaronson ist Hollerbach bereits der vierte Neuzugang für den Angriff. In seinen 41 Spielen für Zweitliga-Aufsteiger Wiesbaden in der abgelaufenen Saison erzielte Hollerbach 19 Tore und fünf Assists. Besonders in den beiden erfolgreichen Relegationsduellen gegen Arminia Bielefeld konnte der 22-Jährige mit drei Toren glänzen.



Nachdem bereits schon länger über einen möglichen Wechsel des 22-Jährigen zu Union Berlin spekuliert worden war, gerieten die Verhandlungen zuletzt ins Stocken. Unter anderem sorgten Aussagen von Köln-Trainer Steffen Baumgart über Benedict Hollerbach für Aufsehen. Bei "Sky" erklärte er, dass sich der Offensivspieler und der 1. FC Köln bereits mündlich über einen Wechsel einig gewesen sein, der Spieler dann letztendlich aber dennoch abgesagt habe. "Dazu habe ich eine klare Meinung. Und dass es mit Union hakt, das hätte ich vorher sagen können", ergänzte Baumgart.

Sendung: rbb24 Inforadio, 27.07.2023, 19:15 Uhr