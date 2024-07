Basketball Kapitän Thiemann verlässt Alba Berlin nach sechs Jahren Stand: 13.07.2024 14:02 Uhr

Alba Berlins bisheriger Kapitän Johannes Thiemann wird den Verein verlassen. Der 30-Jährige suche eine neue Herauforderung, wie der Verein mitteilte.

Basketball-Vizemeister Alba Berlin muss in der neuen Saison in der Bundesliga und Euroleague einen neuen Kapitän bestimmen. Mit Johannes Thiemann verlässt der aktuelle Teamleader nach insgesamt sechs Jahren die Berliner, wie der Verein am Samstag mitteilte. Der 30 Jahre alte Weltmeister gewann mit Alba fünf Titel und sucht nach Ablauf seines Vertrages eine neue Herausforderung.

"Nicht nur viele Freunde gefunden, sondern auch eine Heimat"

"Es war eine wirklich schwere Entscheidung, Alba zu verlassen. Denn ich habe in Berlin nicht nur viele Freunde gefunden, sondern auch eine Heimat", wird Thiemann zitiert, der sich auch in einem Video bei den Fans für die Unterstützung bedankte.

Drei Meisterschaften sowie zwei Pokalsiege gewann der Center mit Alba. Beim Meistertitel der Spielzeit 2021/22 wurde Thiemann, der mit 359 Pflichtspielen auf den zehnten Platz der ewigen Alba-Tabelle rückte, zum wertvollsten Spieler der Finalserie gewählt.

"Sehr viel zu unserer Kultur beigetragen und die Alba-Geschichte geprägt"

"Es bewegt uns natürlich sehr, dass wir uns nun nach sechs Jahren von JT verabschieden müssen. Er hat in den vergangenen Jahren sehr viel zu unserer Kultur beigetragen und die Alba-Geschichte geprägt – sportlich wie charakterlich", so Alba-Sportdirektor Himar Ojeda. "Aber in erster Linie sind wir wahnsinnig stolz auf ihn und seine Entwicklung bei uns. JT war nicht nur auf dem Feld ein Schlüsselspieler, sondern auch abseits davon als Kapitän ein absoluter Leader. Er wird immer ein Teil der ALBA-Familie bleiben. Wir sehen uns hoffentlich wieder und wünschen ihm nur das Beste."

Sendung: rbb24 Inforadio, 13.07.2024, 18 Uhr