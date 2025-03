Basketball-Bundesliga Basketball-Bundesliga: Alba-Frauen gewinnen letztes Heimspiel der Hauptrunde und sichern Platz zwei Stand: 08.03.2025 21:13 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben in der Bundesliga ihr letztes Heimspiel der Hauptrunde gewonnen. In der Sömmeringhalle setzten sie sich mit 74:60 (36:28) gegen den Herner TC durch und sicherten somit den zweiten Tabellenplatz, auf dem sie in die Playoffs einziehen werden.



Beste Berliner Spielerin war Maggie Mulligan mit 20 Punkten und zwölf Rebounds.

Playoffs stehen bevor

Alba war zwar über weite Strecken das überlegene Team auf dem Parkett, konnte sich allerdings erst im letzten Viertel entscheidend absetzen. "Wir hatten in dieser Woche viele Krankheitsfälle und nach dem Top-4 waren unsere Körper noch ganz schön erschöpft", erklärte Mulligan nach dem Spiel die leichten Probleme, "aber unsere Spezialität ist die tiefe Bank und die hat uns auch heute im letzten Viertel wieder geholfen".



Am nächsten Samstag steht nun noch ein Auswärtsspiel in Göttingen an, bevor eine Woche später die Playoffs beginnen. Als Zweitplatzierte der Hauptrunde haben die Alba-Frauen bis zu einer möglichen Finalserie Heimvorteil.

