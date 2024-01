Bahnrad-EM Bahnrad-EM: Roger Kluge und Theo Reinhardt holen Gold im Zweier- Mannschaftsfahren Stand: 11.01.2024 21:55 Uhr

Die deutschen Bahnrad-Asse haben auch am zweiten Tag der EM im niederländischen Apeldoorn geglänzt. Für den Höhepunkt aus Sicht des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) sorgten am Donnerstagabend die Ex-Weltmeister Roger Kluge und Theo Reinhardt aus Berlin, die zum dritten Mal in Folge Europameister im Zweier-Mannschaftsfahren wurden.

In einer packenden Madison-Entscheidung setzte sich das Duo mit 59 Punkten vor den Franzosen Thomas Boudat und Donavan Grondin (55) durch. Für Kluge, der Anfang Februar 38 Jahre alt wird, war es bereits der vierte EM-Madison-Titel seiner Karriere - den ersten holte er 2009, den letzten im vergangenen Jahr.



Im Sprint der Frauen sind Lea-Sophie Friedrich und Emma Hinze erneut auf Medaillenkurs. Die Cottbuserinnen, die am Mittwoch bereits Gold im Teamsprint holten, überstanden die ersten vier Runden und stehen damit im Halbfinale am Freitag.

Sendung: rbb24, 11.01.2024, 21:45 Uhr