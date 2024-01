Auswärts in Niedersachsen Auswärts in Niedersachsen: Eisbären verlieren in Wolfsburg Stand: 26.01.2024 22:08 Uhr

Die Eisbären Berlin haben nach drei Siegen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder einen Dämpfer hinnehmen müssen. Am Freitagabend verloren die Hauptstädter bei den Grizzlys Wolfsburg mit 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Zach Boychuk erzielte den einzigen Treffer der Berliner, die eine über weite Strecken ansprechende Leistung zeigten, aber zu wenig aus ihren Torgelegenheiten machten.



Vor 4.022 Zuschauern in der Eisarena Wolfsburg starteten die Gäste sehr konzentriert und verteidigten konsequent. Bei ihren wenigen Vorstößen erspielten sich die Hauptstädter zudem immer wieder klare Torchancen. Eine davon nutzte Boychuk, der einen Konter erfolgreich abschloss.

Eisbären lange Zeit harmlos

Auch nach der ersten Pause hatten die Berliner das Spiel zunächst im Griff, verpassten es aber trotz einiger guter Gelegenheiten, ihren Vorsprung auszubauen, weil sie ein ums andere Mal am starken Wolfsburger Goalie Dustin Strahlmeier scheiterten. So konnten die lange weitgehend harmlosen Gastgeber durch einen Treffer von Ryan O'Connor ausgleichen.



Im Schlussabschnitt sorgte Janik Möser für die Führung der Niedersachsen. Gegen die nun solide Hintermannschaft der Hausherren gelang es den Hauptstädtern in den verbleibenden zehn Minuten nicht mehr, dem Spiel noch eine Wende zu geben.



Weiter geht es für die Eisbären am Sonntag, den 28. Januar (14 Uhr), mit einem Auswärtsspiel bei den Nürnberg Ice Tigers.

Sendung: rbb24, 26.01.2024, 22 Uhr