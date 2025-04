Fußball-Zweitligist Andreas "Zecke" Neuendorf legt Amt bei Hertha überraschend nieder Stand: 20.04.2025 23:40 Uhr

Überraschende Ankündigung bei Hertha BSC: Andreas "Zecke" Neuendorf ist nicht mehr Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich bei dem Berliner Fußball-Zweitligisten. Er erklärte seinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung.

Andreas "Zecke" Neuendorf hört mit sofortiger Wirkung als Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich beim Fußball-Zweitligisten Hertha BSC auf. Nach dem 3:2-Sieg gegen den SSV Ulm habe der 50-Jährige das Team und die Verantwortlichen noch am Ostersonntag über sein Ausscheiden informiert, hieß es am Abend in einer Vereinsmitteilung. Neuendorf gab demzufolge persönliche Gründe an.



Spektakel erst nach der Pause: Hertha BSC gewinnt mit 3:2 in Ulm In Ulm zeigte Hertha BSC am Ostersonntag eine blutleere und eine ansprechende Hälfte. Durch den 3:2-Auswärtssieg setzten die Berliner ihren Lauf fort. Fabian Reese überragte einmal mehr. In Ulm zeigte Hertha BSC am Ostersonntag eine blutleere und eine ansprechende Hälfte. Durch den 3:2-Auswärtssieg setzten die Berliner ihren Lauf fort. Fabian Reese überragte einmal mehr. mehr

Ein Hertha-Urgestein geht

"Ich habe mir diese Entscheidung alles andere als einfach gemacht, denn Hertha BSC ist mein Verein. Die letzten Jahre waren für den Verein und auch mich persönlich sehr herausfordernd", sagte Neuendorf der Mitteilung zufolge. "Ich habe mich bewusst dazu entschieden, schon jetzt diesen Schritt zu gehen und meine Entscheidung zu kommunizieren. So hat Hertha die Möglichkeit, frühzeitig nach einer passenden Nachfolge zu suchen und die kommende Saison zu planen."



Neuendorf absolvierte als Spieler zwischen 1998 und 2010 insgesamt 196 Pflichtspiele für den Hauptstadtklub. Nach seinem Karriereende 2010 war er auch als Jugendtrainer bei Hertha BSC tätig und arbeitete seit Januar 2023 als Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich."Wir verlieren mit Zecke ein blau-weißes Urgestein. Er wird bei uns auch in Zukunft immer willkommen sein. Einmal Herthaner, immer Herthaner", sagte Präsident Fabian Drescher am Sonntagabend.

