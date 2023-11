Fußball-Regionalliga-Nordost Altglienicke gewinnt mit neuem Trainer spät gegen Chemnitzer FC Stand: 21.11.2023 21:30 Uhr

Die Fußballer der VSG Altglienicke haben nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge in der Regionalliga Nordost zurück in die Erfolgsspur gefunden. Am Dienstagabend schlugen die Berliner den Chemnitzer FC in einem Nachholspiel dank eines Treffers in der Nachspielzeit mit 2:1 (0:1).



Altglienickes neuer Chef-Trainer Murat Salar, der erst vor wenigen Tagen die Nachfolge von Karsten Heine angetreten hatte, nahm bei seiner Premiere im Liga-Betrieb einige Veränderungen vor. Im Vergleich zur 0:1-Niederlage beim FC Eilenburg standen der wieder genesene Top-Scorer Tolcay Cigerci, Cemal Sezer und Johannes Manske an Stelle von Martin Kobylanski, Anthony Roczen und Ali Abu-Alfa in der Startformation.

Müller bringt Chemnitz in Führung - Cigerci verschießt Elfmeter

Die Gäste aus Chemnitz erwischten aber den besseren Start und gingen bereits früh in Führung: Nach einer Ecke hatte Leon Ampadu das Auge für seinen Mitspieler Tobias Müller, der im Strafraum zum Abschluss kam und zur CFC-Führung einnetzte (9. Minute). Doch Altglienicke wehrte sich und war bis zum Pausenpfiff die aktivere Mannschaft. Hochkarätige Chancen blieben indes ungenutzt, der Ball wollte zunächst nicht ins Tor: Erst schoss Cigerci einen Strafstoß über den Kasten (22.), dann war der Chemnitzer Torwart David Wunsch mit starken Paraden zur Stelle und bewahrte die Mannschaft von Trainer Christian Tiffert vor dem Ausgleich (33., 35.).

Zwei Joker bringen den Sieg

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es ein offenes Spiel - und der neue Coach Salar bewies ein glückliches Händchen. Denn zunächst war es der eingewechselte Roczen, der zum verdienten Ausgleich traf (74.). Unmittelbar vor Schluss gelang Altglienicke dann sogar noch das Siegtor: Robert Deziel Jr., der ebenfalls als Joker in die Partie gekommen war, markierte mit einem sehenswerten Schuss ins rechte, obere Eck den 2:1-Endstand (90.+1).

Mit nun 22 Zählern springt die VSG Altglienicke nach 14 absolvierten Spielen auf den sechsten Tabellenplatz der Regionalliga Nordost. Am Sonntag (13 Uhr) ist der FC Carl Zeiss Jena (10. Platz, 19 Punkte) im Berliner Jahn-Sportpark zu Gast.

