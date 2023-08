Ziehung am Donnerstag Alles Wichtige zur Auslosung der Champions-League-Gruppenphase mit Union Berlin Stand: 30.08.2023 06:10 Uhr

Am Donnerstag blicken wohl alle Union-Fans gespannt nach Monaco. Dort werden die Gruppen für die Champions-League-Saison ausgelost. rbb|24 beantwortet die wichtigsten Fragen vor der für Union historischen Auslosung.

Bald steht fest, gegen wen der 1. FC Union in seiner ersten Champions-League-Saison antreten wird: Am Donnerstag um 18 Uhr werden in Monaco die Gruppen ausgelost. Für den 1. FC Union ist dabei fast alles möglich - auch eine Gruppe mit drei europäischen Top-Klubs.



Für die Königsklasse hatten sich die Eisernen in ihrer vierten Bundesliga-Saison sensationell qualifiziert. Fans und Klub dürfen sich nun auf große Nächte in Europas höchstem Vereinswettbewerb freuen. Gespielt werden die Partien aus Platzgründen im Olympiastadion.



"Bundesliga in der Alten Försterei - das war ein richtiger Gänsehaut-Moment" Mit Kevin Volland hat der 1. FC Union einen echten Hochkaräter zurück in die Bundesliga geholt. Im Interview spricht der ehemalige Stürmer der Nationalmannschaft über die ersten Spiele und zeigt sich begeistert von der Stimmung im Team.mehr

Wer sind die möglichen Gegner?

Bei der Auslosung für die Gruppenphase gibt es vier Lostöpfe, aus denen die acht Gruppen gezogen werden.



In Topf eins befinden sich Titelverteidiger Manchester City, Europa-League-Sieger FC Sevilla sowie die Meister der höchstplatzierten Nationen in der UEFA-Fünfjahreswertung - in diesem Jahr zum Beispiel der FC Barcelona oder die SSC Neapel.



Die Besetzung der Töpfe zwei bis vier erfolgt dann absteigend nach dem jeweiligen Klubkoeffizienten. In Topf zwei befindet sich zum Beispiel Real Madrid oder Manchester United. In Topf drei der FC Salzburg oder AC Mailand. Wichtig: Bislang stehen noch nicht alle Teilnehmer der Champions-League Gruppenphase fest, da am Mittwochabend noch Qualifikationsspiele stattfinden. Damit ist auch die Zuteilung in den Töpfen noch nicht komplett sicher. Die Eisernen allerdings werden in Topf vier landen.



Dadurch könnte Union eine Gruppe mit mehreren Topmannschaften wie Manchester City, Real Madrid und AC Mailand bekommen. Mit etwas Losglück wäre aber auch eine deutlich einfachere Zusammenstellung möglich, zum Beispiel aus Feyenoord Rotterdam, dem FC Porto und Schachtar Donezk. Ein Aufeinandertreffen mit Donezk hätte vor allem eine kurze Reise als Besonderheit: Schachtar trägt seine Heimspiele in dieser Saison wegen des Kriegs in der Ukraine im Hamburger Volksparkstadion aus.



Gelost wird zuerst aus Topf eins, dann aus Topf zwei und den folgenden. Mannschaften aus dem gleichen Land können nicht in eine Gruppe gelost werden - Partien gegen die anderen deutschen Teams Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig sind für Union in der Gruppenphase also ausgeschlossen.



Wann wird gespielt?

Die ersten Begegnungen finden am 19. und 20. September statt, die Gruppenphase endet am 12. und 13. Dezember. Ob Union mit einem Heim- oder Auswärtsspiel startet, wird kurz nach der Auslosung entschieden.



Nach dem Jahreswechsel geht es ab dem 13. Februar für die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Gruppe in der K.o-Phase (Achtelfinale) weiter. Das Finale steigt am 1. Juni im Wembley-Stadion in London.

Wer überträgt die Spiele wo?

Alle Spiele des 1. FC Union werden im Audio-Livestream auf rbb24.de übertragen. Im rbb24 Inforadio wird ausführlich live von allen deutschen Spielen berichtet.



Der Streamingdienst DAZN überträgt nahezu alle Partien der Königsklasse live im Bewegtbild - mit Ausnahme von 16 Spielen, für die sich Amazon die Rechte gesichert hat. Auf dem Streamingdienst Prime Video zeigt das US-Unternehmen jeden Dienstag jeweils eine Partie exklusiv. Das Finale können Zuschauer bei DAZN sowie frei empfangbar im ZDF sehen.



Union bietet Dauerkarten für die Champions-League-Gruppenphase an mehr

Wie läuft der Kartenverkauf für die Spiele im Olympiastadion ab?

Um möglichst vielen Mitgliedern und Fans den Besuch der Spiele zu ermöglichen, finden die Heimpartien der Eisernen nicht im eigenen Stadion An der Alten Försterei mit seinen rund 22.000 Plätzen statt, sondern im viel größeren Berliner Olympiastadion (etwa 74.000 Plätze).



40.000 dieser Plätze sind dabei bereits belegt. Noch vor der Auslosung bot Union Dauerkarten für alle drei Gruppenspiele an, die innerhalb kürzester Zeit vergriffen waren. Tageskarten für die Spiele will Union voraussichtlich ab dem 4. September verkaufen. Die Preise dafür will der Verein in der kommenden Woche bekanntgeben. Union-Mitglieder genießen zunächst ein Vorkaufsrecht, wobei vorrangig Union-Mitglieder ohne Dauerkarte berücksichtigt werden.



Der Klub rechnet damit, noch rund 25.000 Tageskarten pro Spiel anbieten zu können. Fünf Prozent der Tickets (fast 4.000) gehen an den Gastverein, außerdem steht ein gewisses Kontingent der Uefa und ihren Sponsoren zu.

Sendung: rbb24, 29.08.23, 18 Uhr