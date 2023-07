Fußball-Regionalliga Alles andere als der erste Sieg gegen Viktoria ist für Energie Cottbus "nur Bla-Bla" Stand: 27.07.2023 15:43 Uhr

Startschuss für Energie Cottbus in der Fußball-Regionalliga Nordost. Der Vorjahresmeister spielt am Sonntag (Anpfiff 13 Uhr) bei Viktoria Berlin. Das Ziel ist ein guter Start. Über mehr redet Trainer Claus-Dieter Wollitz nicht. Von Andreas Friebel

Claus-Dieter Wollitz, Trainer von Energie Cottbus, wirkt zufrieden. Die gut vierwöchige Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Regionalliga Nordost. verlief problemlos. In acht Spielen gab es acht Siege. Das Torverhältnis war mit 97:3 ganz nach dem Geschmack des Coaches. Auch wenn überwiegend gegen unterklassige Teams getestet wurde.



Die beiden Erfolge über die Liga-Konkurrenten Luckenwalde (1:0) und Hertha II (4:1) zeigten aber auf, dass Energie ernsthafte Ambitionen hat, den Vorjahrestitel zu verteidigen. "Die Vorbereitung war sehr harmonisch. Was auch daran lag, dass viele Leistungsträger geblieben sind und die wenigen neuen Spieler, schneller in die Mannschaft integriert werden konnten."



Sechs Neuzugänge wurden bislang vermeldet. Demgegenüber stehen zwölf Abgänge. Darunter sind aber nur wenige Stammkräfte. Eric Hottmann und Nicolas Wähling sind zwei Akteure, die Energie vermissen dürfte. Mit zusammen 22 Toren waren sie die beiden torgefährlichsten Spieler des FC Energie.



Deshalb soll auch in der Offensive noch nachgelegt werden. Mindestens ein Stürmer soll noch kommen. "Wir sind mit einem Stürmer sehr weit. Ob der Transfer heute oder morgen über die Bühne geht, kann ich noch nicht sagen", so Wollitz am Donnerstag. Darüber hinaus ist auch noch Geld für einen zweiten neuen Spieler im Budget vorhanden.

Vor dem Saisonstart: Cottbus, Viktoria, Hertha II und Altglienicke im Check Am Freitag startet die Regionalliga Nordost in die neue Spielzeit. Auf den absoluten Topfavoriten haben sich die Trainer bereits festgelegt. Nur Claus-Dieter Wollitz von Energie Cottbus ist da anderer Meinung. Die Klubs im Teamcheck - Teil 1.mehr

Energie ist eingespielt

Für das Auswärtsspiel bei Viktoria Berlin plant der Cottbuser Trainer aber noch ohne den möglichen siebenten Neuzugang. Und auch sonst dürften beim Punktspiel-Auftakt noch nicht allzu viel neue Gesichter in der Startelf zu finden sein. Denn der Stamm aus der abgelaufenen Spielzeit hat den Vorteil eingespielt zu sein.



Auch in der Vorbereitung tauchten die Neuzugänge nur selten in der Startelf auf. "Oft ist es so, dass Neuzugänge anfangs noch etwas gehemmt wirken, weil sie die Abläufe noch nicht hundertprozentig kennen. Auch wenn ich die neuen Jungs loben muss, weil sie in der Vorbereitung wirklich gut mitgezogen haben."



Als Quasi-Neuzugang zählt Joshua Putze. Im Mai 2022 verletzte er sich im Kreuzband und fiel seitdem aus. Nach mehreren Rückschlägen ist der defensive Mittelfeldspieler endlich halbwegs beschwerdefrei. "Als Sportler tut einem ja immer mal was weh und es zwickt. Aber nichts davon beeinträchtigt mich", sagt Putze. "Ich bin einfach froh, wieder bei der Mannschaft zu sein."

Viktoria mit großen Umbruch

Einer Mannschaft, die auch in diesem Jahr zum engsten Favoritenkreis auf den Titel zählt. "Wir haben eine gute Mannschaft zusammen und wollen eine sehr gute Rolle spielen. Dafür ist es aber wichtig, einen guten Start zu haben."



Dieser Start erfolgt am Sonntag bei Viktoria Berlin. Ein Team, dass in den vergangenen Monaten einen großen Umbruch hinter sich gebracht hat. Bei der Generalprobe gab es am vergangenen Wochenende ein knappes 1:0 bei Oberligist Krieschow. "Dabei wurde deutlich, dass noch viel Arbeit vor uns liegt", formulierte anschließend Sportdirektor Bernd Nehrig.

Energie Cottbus gelingt Generalprobe gegen Hertha II mehr

Auch die Cottbuser haben bei diesem Test genauer hingeschaut. "Sie wollen verstärkt ihren Nachwuchs einbauen und haben einen recht jungen Kader", sagt Wollitz. "Und ich denke, dass sie recht unbekümmert aufspielen werden. Sie haben nichts zu verlieren."



Um den Titel dürfte der FC Viktoria kaum mitspielen. Da gibt es andere Favoriten, die gern die Chance nutzen möchten, als Meister dieses Mal direkt in die dritte Liga zu gehen. Der BFC Dynamo zum Beispiel oder Altglienicke. Wer aus Sicht von Claus-Dieter Wollitz das Zeug dazu hat, vorn mitzuspielen, lässt der 58-Jährige offen. "Für mich ist das nicht wichtig. Für mich ist wichtig, dass wir am Sonntag unser erstes Tor schießen, den ersten Sieg holen und dann unsere Punkte sammeln. Alles andere ist nur Bla-Bla."

Sendung: rbb24 inforadio, 18.00 Uhr, 27.07.2023