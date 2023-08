Volleyball-Bundesliga Alejandro Kolevich wird neuer Trainer der Netzhoppers Stand: 02.08.2023 14:09 Uhr

Die Netzhoppers Königs Wusterhausen haben Alejandro Kolevich als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das gab der Volleyball-Bundesligist am Mittwoch bekannt. Der Argentinier folgt auf Tomasz Wasilkowski, der nach Straubing geht.



"Alejandro ist ein Trainer, der bereits Bundesligaerfahrung sammeln konnte und gezeigt hat, dass er eine junge Mannschaft erfolgreich führen kann. Somit passt er natürlich sehr gut in unser Profil", sagte Dirk Westphal, der angehende Geschäftsführer der Netzhoppers.

Playoffplatz als Ziel

In der vergangenen Saison trainierte Kolevich den argentinischen Erstligisten Paracao Voley. Der 35-Jährige konnte bereits Erfahrung in der deutschen Liga sammeln. Für die Volleyball Bisons Bühl war er erst als Co- und später Cheftrainer aktiv. Nach der Saison 2020/21 zog sich der Verein aus der Bundesliga zurück.



Alejandro Kolevich kommt zum Trainingsstart im September nach Königs Wusterhausen. Mit der Mannschaft wird er vor der Herausforderung stehen, einen Rückstand zum Saisonstart aufzuholen. Den Brandenburgern wurden wegen Verstößen im wirtschaftlichen Lizensierungsverfahren in der vergangenen Saison sechs Punkte für die Hauptrunde der Saison 2023/24 abgezogen. Dennoch wolle man einen Platz in den Playoffs erreichen: "Es ist ein ehrgeiziges Ziel, aber die Spieler sind sehr engagiert und freuen sich auf den Neuanfang in Königs Wusterhausen."

