Basketball-Bundesliga der Frauen Alba kassiert erste Saison-Niederlage Stand: 08.10.2023 20:53 Uhr

Die Bundesliga-Basketballerinnen von Alba Berlin haben am dritten Spieltag ihre erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Bei den letztjährigen Vizemeisterinnen und Pokalsiegerinnen TK Hannover Luchse verloren die Alba-Frauen am Sonntagabend knapp mit 67:68 (26:33).



Zwischenzeitlich lagen die Berlinerinnen schon elf Punkte zurück, doch dank einer starken Aufholjagd hatte Alba in der Schlussphase den Sieg noch in der Hand. Am Ende agierte Hannover cleverer und sicherte sich den hauchdünnen Sieg.

Albas Basketballerinnen gewinnen gegen den Herner TC mehr

"Einen großen Schritt nach vorn gemacht!"

Henriette Höfermann, Albas Point Guard, sagte gegenüber rbb|24: "Es war ein knappes Spiel, leider mit einem unglücklichen Ende. Aber vor allem im Vergleich zum Auswärtsspiel gegen Hannover in der letzten Saison haben wir einen großen Schritt nach vorn gemacht und sie richtig gefordert. Wir freuen uns schon auf das Rückspiel!"



Zunächst geht es für Alba allerdings am kommenden Samstag im DBBL-Pokal weiter: In der 2. Runde treten die Berlinerinnen bei den ChemCats Chemnitz an (18 Uhr).

Sendung: rbb24, 08.10.2023, 22 Uhr