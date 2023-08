Basketball-Bundesliga Alba holt einstigen NBA-Profi Matt Thomas Stand: 07.08.2023 13:49 Uhr

Alba Berlin hat für die kommende Saison in der Basketball Bundesliga (BBL) den früheren NBA-Profi Matt Thomas verpflichtet. Der 29 Jahre alte Shooting Guard aus den USA kommt vom griechischen EuroLeague-Team Panathinaikos Athen und hat einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Wie Himar Ojeda die Zukunft von Alba Berlin prägen will Seit sieben Jahren ist Himar Ojeda Sportdirektor bei Alba Berlin. Im Juli verlängerte er bis 2028. Ojeda muss einen massiven Umbruch bewältigen, will Albas Kultur stärken und hofft auf neues Geld durch eine dauerhafte Euroleague-Lizenz. Von Jakob Lobachmehr

Thomas absolvierte von 2019 bis 2022 insgesamt 121 Spiele für die NBA-Klubs Toronto Raptors, Utah Jazz und Chicago Bulls. Berlin ist seine vierte Station in Europa nach Obradoiro CAB, Valencia BC (beide Spanien) und Athen.



"An diesem Punkt in seiner Karriere will er sich noch einmal weiterentwickeln und bei uns sein ganzes Basketballkönnen zeigen. Wir sind fest davon überzeugt, dass er perfekt zu uns passt", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda.



"Ich weiß, dass mein Spiel sehr gut in sein System passt", wird Neuverpflichtung Thomas in einer Alba-Mitteilung zitiert. In seinen drei Jahren in der NBA sowie zuletzt in Athen sei er oft "auf die Rolle des Wurfspezialisten beschränkt" worden. Nun wolle er "in einer größeren Rolle alle Aspekte meines Spiels zeigen und so zum Teamerfolg beitragen".

Sendung: rbb24 Inforadio, 07.08.2023, 14:15 Uhr