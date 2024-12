Alba Berlin gegen Ludwigsburg Alba Berlin gegen Ludwigsburg: Licht in Uber-Arena fällt aus - Fans singen Weihnachtslieder Stand: 01.12.2024 16:24 Uhr

Weil in der Uber-Arena das Licht nicht anging, vertrieben sich die Fans von Alba Berlin und aus Ludwigsburg die Zeit so, wie sich das zum 1. Advent gehört: Singend. Dann hatte auch die Technik ein Einsehen. Zumindest im zweiten Anlauf.

Geduld mussten die Basketballer von Alba Berlin und den MHP Riesen Ludwigsburg aufbringen. Vor dem Beginn des Bundesliga-Spiels am 1. Advent um 15 Uhr fiel aufgrund eines technischen Fehlers das Licht aus und tauchte die Halle ins Dunkel. Die Fans stimmten sich in der unabsichtlichen Auszeit auf das Weihnachtsfest ein und sangen "Oh Tannenbaum" und "Kling Glöckchen klingelingeling" und hielten dazu ihre Handy-Taschenlampen in die Höhe.

Alba Berlin unterliegt Maccabi Tel Aviv - friedliche Stimmung in der Arena In der Basketball-Euroleague musste sich Alba Berlin am Donnerstag mit 85:103 gegen Tel Aviv geschlagen geben. Alba fehlten die Mittel, ein Maccabi-Guard überragte und das Sicherheitskonzept der Polizei ging offenbar auf. In der Basketball-Euroleague musste sich Alba Berlin am Donnerstag mit 85:103 gegen Tel Aviv geschlagen geben. Alba fehlten die Mittel, ein Maccabi-Guard überragte und das Sicherheitskonzept der Polizei ging offenbar auf. mehr

Der Hallensprecher bat um Geduld, die Fans sangen weiter. Um 15:22 Uhr ging das Licht zunächst an, fiel dann noch einmal einen Moment aus, ehe zwei Minuten später das Spiel angepfiffen werden konnte.



Um 15:29 Uhr fiel das Licht wieder aus, nachdem Alba die erste Auszeit genommen hatte. Während der Pause konnten die Techniker den Soll-Zustand wiederherstellen. Alba bereiteten die technischen Probleme auch auf dem Feld Sorgen. Die Mannschaft hatte in den ersten Minuten noch nicht den Durchblick und lag mit 2:11 hinten.

Sendung: Fritz vom rbb, 01.12.2024, 16:30 Uhr