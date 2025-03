Basketball-Bundesliga Alba Berlin entlässt Trainer Israel Gonzalez - Pedro Calles übernimmt Stand: 12.03.2025 15:29 Uhr

Im Saisonendspurt setzt Alba Berlin auf der Trainerposition einen neuen Impuls: Israel González muss gehen, Pedro Calles übernimmt. Der Verein reagiert auf die schwache Zwischenbilanz. González' Ära in Berlin endet nach knapp acht Jahren.

Alba Berlin hat sich von seinem Cheftrainer Israel González getrennt. Das gab der Basketball-Bundesligist am Mittwochnachmittag bekannt. Für ihn übernimmt der bisherige Assistenztrainer Pedro Calles.



Die Berliner reagieren damit auf den schwachen Saisonverlauf: Nach 21 absolvierten Spieltagen belegt Alba den zwölften Tabellenplatz und muss um den Einzug in die Playoffs bangen. In ihrer gesamten Vereinsgeschichte haben die Albatrosse diese bisher immer erreicht.



In der Euroleague, der höchsten europäischen Spielklasse, ist Alba mit vier Siegen aus 28 Partien abgeschlagen Tabellenletzter.

Das steckt hinter Alba Berlins außergewöhnlichem Trainer-Plan Alba Berlins Cheftrainer Israel Gonzalez erlebt mit seinem Team bislang eine Saison zum Vergessen. Sein auslaufender Vertrag und die Verpflichtung von Pedro Calles schienen sein Aus im kommenden Sommer zu besiegeln – ein Irrglaube. Von Jakob Lobach Alba Berlins Cheftrainer Israel Gonzalez erlebt mit seinem Team bislang eine Saison zum Vergessen. Sein auslaufender Vertrag und die Verpflichtung von Pedro Calles schienen sein Aus im kommenden Sommer zu besiegeln – ein Irrglaube. Von Jakob Lobach mehr

Ojeda: "Entscheidung ist uns schwergefallen"

"Diese Entscheidung ist uns schwergefallen. Israel González ist nicht nur ein guter Trainer, der als Headcoach mit Alba bereits Titel gewonnen hat. Er ist auch schon seit vielen Jahren in unserem Club, hat die Alba-DNA verinnerlicht und hatte entscheidenden Anteil an den großen Erfolgen der letzten Jahre", wird Himar Ojeda, Albas Sportdirektor, in der Pressemitteilung. Angesichts der ausbleibenden sportlichen Entwicklung seien die Verantwortlichen aber zu der Überzeugung gekommen, "dass wir in dieser Konstellation nicht das Beste aus unseren Möglichkeiten machen und wir neue Impulse setzen müssen, um unsere ambitionierten Ziele erreichen zu können".



Israel González bedankte sich in seinem Statement "für die großartigen Jahre, die ich in Berlin und bei Alba verbringen konnte. Ich liebe diesen Club, die Fans, die Menschen im Club, das Team und den Staff, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe." Die Saison sei bisher nicht so verlaufen, "wie wir es geplant hatten. Ich verstehe, dass der Club nun diese Entscheidung getroffen hat."

Nachfolger Calles ist seit Januar im Trainerstab

Und der Nachfolger auf dem Trainerposten steht schon bereit: Der 41-jährige Pedro Calles übernimmt für seinen spanischen Landsmann González. Seit Januar 2025 war Calles bereits als Assistenzcoach Teil des Berliner Trainerstabs. Anfang November 2024 war er vom Liga-Konkurrent Oldenburg entlassen worden war. Das Engagement von Calles in Berlin kam durchaus überraschend, weil er vorher sechs Jahre lang durchgehend als Cheftrainer in der Basketball-Bundesliga gearbeitet hatte.

Albas Aufholjagd nach Niederlage in Ulm gestoppt mehr

"Mit Pedro Calles haben wir einen ausgewiesenen Experten, der sich in den letzten Monaten schon bei uns einleben konnte", sagt Ojeda. "Jetzt schauen wir nach vorne und müssen alle gemeinsam die verbleibenden Spiele nutzen, um uns eine bestmögliche Platzierung zum Ende der BBL-Hauptrunde zu erkämpfen."

Erfolgreiche Ära unter Aíto García Reneses und Gonzalez

Der 50-jährige González war im Sommer 2017 aus Spanien nach Berlin gewechselt - zunächst als Co-Trainer. Unter Chefcoach Aíto García Reneses gewann Alba 2020 und 2021 die Deutsche Meisterschaft, im Jahr 2020 triumphierten die Hauptstädter auch im Pokal. Außerdem erreichte Alba 2019 das Finale des Eurocups.



Im Sommer 2021 rückte González in die erste Reihe vor. Als neuer Cheftrainer führte er das Team in der Saison 2021/22 sowohl in der Liga als auch im Pokal zum Titelgewinn und prägte einen Stil mit viel Ballbewegung und Freiheiten für die Spieler, selbständige Entscheidungen zu treffen. Seitdem blieben allerdings eine positive Weiterentwicklung und weitere Triumphe unter González' Ägide aus. Spielerisch schien sich die Mannschaft zurückzuentwickeln und vor allem von Einzelleistungen abzuhängen, sie zeigte immer wieder Schwierigkeiten, auf unvorhergesehene Veränderungen ihrer Gegner zu reagieren. Nach knapp acht Jahren trennen sich nun die Wege von Alba Berlin und Israel González.

Sendung: Inforadio, 12.03.2025, 15:00 Uhr