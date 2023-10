Fußball-Regionalliga 5:0-Kantersiege für Viktoria und Altglienicke Stand: 22.10.2023 16:14 Uhr

Viktoria Berlin und die VSG Altglienicke haben in der Fußball-Regionalliga-Nordost jeweils mit 5:0 gewonnen.



Viktoria empfing am Sonntag am 11. Spieltag den 1. FC Lok Leipzig und machte vor 725 Zuschauern im Stadion Lichterfelde schon in der ersten Halbzeit alles klar. Nach Treffern von Lucas Falcao (19. Minute, Elfmeter), Berk Inaler (23.), erneut Lucas Falcao (36., erneut per Elfmeter) und Nicola Hebisch (45.+5) ging es mit einem 4:0 in die Kabine. Den Endstand besorgte schließlich erneut Lucas Falcao (71.), dieses Mal aus dem Spiel heraus.



Während die Gäste aus Leipzig bis zum ersten der beiden absolut berechtigten Elfmeter noch auf Augenhöhe agierten, gestaltete Viktoria die Partie nach der Führung vollkommen überlegen und siegte auch in der Höhe verdient. In der Tabelle rückt das Team, das mit nur neun Gegentoren die zweitbeste Defensive der Liga stellt, auf Rang sechs vor.

Traumtor durch Gogia

Einen Platz davor rangiert nach ihrem 5:0 (2:0)-Erfolg in Zwickau die VSG Altglienicke. Für das Team von Trainer Karsten Heine trafen Akaki Gogia (38.), Tolcay Cigerci (45.+2), Johannes Manske (82.) und Cemal Sezer (85., 90.).



Bis zum Führungstreffer durch Gogia war die Begegnung dabei durchaus ausgeglichen. Und so brauchte es einen Traum-Freistoß des Ex-Spielers von Union Berlin, um den Bann zu brechen. Vor allem in der zweiten Halbzeit jedoch waren die Gäste aus dem Berliner Südosten die klar bessere Mannschaft und der an diesem Tag verdiente Sieger.



Weiter geht es für die VSG bereits am Freitag (19 Uhr), dann im Heimspiel gegen den Chemnitzer FC. Zeitgleich tritt Viktoria beim formstarken BFC Dynamo an.

Sendung: rbb UM6, 22.10.2023, 18 Uhr