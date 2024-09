Liveticker | 50. Berlin-Marathon 50. Berlin-Marathon im Liveticker: Alles Wissenswerte rund um das Mega-Event des Laufsports Stand: 26.09.2024 13:55 Uhr

Der Berlin-Marathon geht am Wochenende in seine 50. Auflage. Mehr als 80.000 Menschen rollen, skaten und laufen durch die Stadt. Alles Wiissenswerte rund um dieses Mega-Event in unserem Live-Ticker.

Donnerstag, 26. September

12:31 Uhr: Die ganz großen Stars der Szene fehlen

Anders als in vielen vergangenen Jahren ist diesmal wenige Wochen nach den Olympischen Spielen kein ganz großer Name am Start des 50. Berlin-Marathons. Asse wie Haile Gebrselassie und Eliud Kipchoge haben für mehrere Weltrekorde auf der flachen Strecke gesorgt. Im vorigen Jahr stellte die Äthiopierin Tigst Assefa mit 2:11:53 Stunden einen Fabelrekord auf. Eine weitere Bestmarke - auch eine deutsche - wäre diesmal eine Überraschung.



Ebenfalls nicht dabei ist diesmal der deutsche Rekordler Amanal Petros, der wie Kipchoge bei Olympia angeschlagen aufgab.



Mittwoch, 25.September

10:45 Uhr: Verkehrseinschränkungen am Marathon-Wochenende

Wie in jedem Jahr müssen sich die Berlinerinnen und Berliner auch in diesem Jahr auf Verkehrseinschränkungen am Marathon-Wochenende auf der Straße und im öffentlichen Nahverkehr einstellen.



Seit Mittwoch ist die Sperrung der Straße des 17. Juni bis zum Großen Stern ausgeweitet und umfasst auch die Yitzhak-Rabin-Straße. Diese, sowie die Sperrung der Ebertstraße enden am 01.Oktober, circa 18 Uhr. Bereits am Samstag ab circa 11:20 Uhr werden im Rahmen des Rennens der Inlineskaterinnen und -skater die ersten Straßen im weiteren Stadtgebiet gesperrt.



Ein Überblick über die Sperrungen gibt es hier im Detail.

marathon-strecke-berlin

Dienstag, 24. September

16:11 Uhr: Die größten Meilensteine des Berlin-Marathons

Wenn der Berlin-Marathon am Sonntag zum 50. Mal stattfindet, werden so viele Läuferinnen und Läufer wie nie zuvor durch die deutsche Hauptstadt rennen. Als erstmals ein Marathon in Berlin stattfand, war die Stadt noch geteilt – und das Teilnehmerfeld überschaubar.



"1974, im damaligen West-Berlin - von einer Mauer umgeben - waren genau 286 Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Start – zu der Zeit noch wenige Frauen", erinnert sich Horst Milde, Initiator oder "Inspirator" des Berlin-Marathons, wie er selbst sagt, im Gespräch mit dem rbb. Den kompletten Beitrag zu den größten Momenten und Meilensteinen aus 50 Jahre Berlin-Marathon gibt es hier.

Montag, 23. September

17:26 Uhr: Rekord-Teilnehmerzahl bei der 50. Auflage

Die Rekordzahl von 58.212 Läuferinnen und Läufern hat sich für den 50. Berlin-Marathon am kommenden Sonntag angemeldet. "Unsere Vision war von Anfang an, dass wir zum Jubiläum 50.000 Finisher haben wollen", sagte Geschäftsführer Jürgen Lock vom Veranstalter SCC Events. Erfahrungsgemäß sind nicht alle Angemeldeten tatsächlich auch bei dem Rennen über die 42,195 Kilometer dabei.



Insgesamt werden nach Angaben der Organisatoren am Wochenende inklusive Handbike- und Rollstuhl-Athletinnen und -Athleten sowie Skaterinnen und Skatern mehr als 80.000 Teilnehmende aus 161 Nationen erwartet. Das Rennen im Inlineskating findet bereits am Samstag statt.

Marathon_Titel_2

Dienstag, 17. September

06:15 Uhr: Postbote Günter Hallas gewinnt Premiere und ist auch 2024 dabei

1974 gewann der Postbote Günter Hallas den ersten Berlin-Marathon. Zum 50. Jubiläum wird der 82-Jährige dort ein letztes Mal an den Start gehen – mit einem künstlichen Knie und im Duo mit einem zweiten Jubilar.



Wirklich entschlüsselt hat Günter Hallas das Geheimnis seines ersten Marathon-Sieges auch nach 50 Jahren nicht. "Ich weiß auch nicht, wie das kam ... Auf einmal war ich vorne", sagt der 82-Jährige, angesprochen auf den 13. Oktober 1974. Und Hallas blieb vorne. "Einen Kilometer vor dem Ziel hing ich am Streckenrand im Zaun", erinnert er sich zwar, "aber ein Freund hat mich angespornt."



Nach 2:44 Stunden kam der Berliner am Mommsenstadion ins Ziel. Zwei Minuten Vorsprung machten ihn zum Gewinner des ersten Berlin-Marathons überhaupt. Hier gibt es die ganze Geschichte über Günter Hallas.

Montag, 9. September

06:15 Uhr: Das Mulitmillionen-Dollar-Geschäft mit dem Berlin-Marathon

Das 50. Jubiläum des Berlin-Marathons steht an. Außer auf mögliche Rekorde freut sich die Hauptstadt auf ein florierendes Geschäft. Aber wer sahnt besonders ab? Und wie profitiert die Stadt? Klar ist: Der Lauf genießt einen Sonderstatus.



Denn der Marathon ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in Berlin, wobei der Veranstalter SCC Events über finanzielle Aspekte grundsätzlich keine Auskunft gibt. Der größte Kostenfaktor für die Organisatoren dürften die Antrittsgagen für die Marathon-Stars sein.



Vor Corona gab es eine Studie über den Berlin-Marathon. Sie spricht von satten 383 Millionen Euro an Wertschöpfung. Mehr über das Multumillionen-Dollar-Geschäft mit dem Berlin-Marathon gibt es hier.

