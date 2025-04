2. Bundesliga 4:0 in Meppen: Union-Frauen stehen mit einem Bein in der Bundesliga Stand: 19.04.2025 17:51 Uhr

Den Frauen von Union Berlin ist ein entscheidender 4:0-Sieg beim Tabellenvierten aus Meppen gelungen. Sie haben nun zwölf Punkte Vorsprung auf Platz vier. Bei vier ausstehenden Spielen ist der Aufstieg in die Bundesliga damit so gut wie besiegelt.

Im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga haben sich die Union-Frauen am Samstagnachmittag deutlich mit 4:0 (0:0) beim SV Meppen durchgesetzt. Damit ist es für sie fast unmöglich, nicht in die Bundesliga aufzusteigen. Die Tore für Union Berlin erzielten Celine Frank (50. Minute), Lisa Heiseler (79., 90.+3) und Sara Abu Sabbah (83.).

Erste Hälfte auf Augenhöhe ...

Die ersten 25 Minuten in der Hänsch-Arena gehörten dem Team von Ailien Poese, die ihre Mannschaft unverändert zum 4:0-Erfolg gegen Ingolstadt aufs Feld schickte. Vor allem eine Doppelchance in der 21. und 22. Minute hätte bereits die Führung bringen können.



Zunächst legte Dina Orschmann nach starkem Ballgewinn auf Lisa Heiseler ab. Die Kapitänin konnte sich im gut gefüllten Strafraum aber nicht durchsetzen. Sekunden später servierte erneut Orschmann von rechts für Naika Reissner, der der Ball allerdings versprang und den Angriff bei Meppen-Torhütern Thea Farwick enden ließ.



Während es Meppen nicht gelang, Kontrolle über das Spiel zu erhalten, gelang es Union nicht, den spielerischen Vorteil konsequent auszunutzen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde es dann allerdings nochmal gefährlich: Die Köpenicker Defensive blockte gleich mehrere Torschüsse innerhalb weniger Sekunden ab. Mit einem 0:0 ging es in die Kabine.

... dann wird es deutlich

Ohne Wechsel starteten beide Teams in Hälfte Nummer zwei. Und dann schlugen die Union-Frauen zu: Celine Frank brachte die Gastgeberinnen in Führung, nachdem Orschmann den eigenen Abschluss nicht im Tor unterbringen konnte und auf ihre Mitspielerin ablegte (50.). Aber Meppen blieb dran. Das Team von Trainer Thomas Pfannkuch wollte die direkte Antwort liefern - doch blieb ohne Erfolg.

Union Berlin schmiss bis zum Ende alles rein, wehrte die Versuche der Gastgeberinnen ab – und belohnte sich mit dem 2:0. Lisa Heiseler blieb alleine vor dem Tor eiskalt und versenkte den Ball im Netz (79.). Vier Minuten später setzte Sara Abu Sabbah dann den Deckel drauf und traf zum 3:0 (83.). Heiseler tat es ihr in der Nachspielzeit noch einmal nach (90.+3). Ihr Treffer zum 4:0 besiegelte gleichzeitig den Endstand.



Mit diesem Sieg ist klar: Nur in der nüchternen Theorie ist den Unionerinnen der Aufstieg noch zu nehmen. Die Eisernen Ladies haben bei noch vier zu spielenden Partien zwölf Punkte Vorsprung auf Platz vier. Die ersten drei Mannschaften der Liga steigen auf. Am kommenden Sonntag (13 Uhr) empfangen die Union-Frauen Borussia Mönchengladbach und können den direkten Durchmarsch in die Bundesliga dann final besiegeln.

