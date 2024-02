3:2 im Finale gegen Polen 3:2 im Finale gegen Polen: Deutsche Hockey-Frauen verteidigen Hallen-EM-Titel Stand: 11.02.2024 15:45 Uhr

Die deutschen Hockey-Frauen haben bei der Heim-EM in Berlin ihren Titel erfolgreich verteidigt. Im Finale gegen Polen setzte sich das Team von Hallen-Bundestrainer Dominic Giskes mit 3:2 (1:1) durch. Bronze sicherte sich Österreich dank eines 3:1 (0:0) gegen Spanien.



Für die deutschen Hockey-Frauen ist es der 17. EM-Triumph. Sie zogen durch ihren Sieg mit den Männern gleich. Diese hatten am vergangenen Wochenende im belgischen Leuven ebenfalls ihren 17. EM-Titel eingefahren, auch nach einem Finalerfolg gegen Polen (5:2).

Ein Turnier zwischen internationaler Randnotiz und nationaler Hockey-DNA Rekord-Europameister Deutschland startet die nächste Mission Gold: Am Donnerstag beginnt in Berlin die Hallenhockey-EM der Frauen. Über eine Disziplin mit viel Potenzial, die mit ihrem internationalen Stellenwert zu kämpfen hat. Von Anton Fahlmehr

Knapper ging es in Berlin zu: Bereits in der dritten Minute war die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in Rückstand geraten, auch in der Folge agierten die Außenseiterinnen aus Polen auf Augenhöhe. Doch Elisa Gräve (15.) und Laura Saenger (31./40.) sorgten für den Zittersieg der Gastgeberinnen, die auch im sechsten Turnierspiel vor heimischem Publikum ungeschlagen blieben.

Sendung: rbb24, 11.02.2024, 18 Uhr