31:29 im Pokal-Viertelfinale gegen Gummersbach 31:29 im Pokal-Viertelfinale gegen Gummersbach: Füchse Berlin erreichen das Final Four Stand: 04.02.2024 18:17 Uhr

Die Handballer der Füchse Berlin haben erstmals seit fünf Jahren wieder das Final Four im DHB Pokal in Köln am 13. und 14. April erreicht.Die Berliner gewannen ihr Viertelfinale vor 7.715 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den Ligakonkurrenten VfL Gummersbach mit 31:29 (16:13).



Beste Berliner Werfer waren am Sonntag EM-Torschützenkönig Mathias Gidsel mit neun und Hans Lindberg mit sechs Toren.



Sehr ausgeglichen verlief die Anfangsphase. Im ersten Spiel nach der Europameisterschaftspause war den Gastgebern anzumerken, dass noch nicht alles wieder rund lief. Gerade in der Offensive leisteten sie sich einige Fehler und Ballverluste, die Gummersbach immer wieder mit schnellen Tempogegenstößen bestrafte.

Wie die Handballvereine der Region ihre Talente finden, fördern und fordern Mit einem einzigartigen Nachwuchskonzept bestimmen die Füchse Berlin und der VfL Potsdam den Handball in der Region. Aber wie finden sie ihre Talente? Und was wird den jungen Spielern abverlangt? Von Jakob Lobachmehr

Starke Paraden von Milosavljev

So wurden kleine Führungen schnell wieder verspielt. In dieser Phase war es Keeper Dejan Milosavljev zu verdanken, dass die Hauptstädter nicht auch noch in Rückstand gerieten. Der Serbe glänzte mit einigen starken Paraden und zwei gehaltenen Siebenmetern. Kurz vor der Pause gelang es den Füchsen dann, sich erstmalig mit drei Toren abzusetzen.



Zu Beginn der zweiten Hälfte konnten die Berliner ihre Führung dann sogar auf vier Tore ausbauen (18:14), doch Gummersbach war mit einem 4:0-Lauf schnell zurück. Die Füchse blieben aber unbeeindruckt, holten sich die Führung sofort zurück und gaben diese bis zum Ende nicht mehr her.

Sendung: rbb24, 04.02.2024, 22 Uhr