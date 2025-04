Basketball-Bundesliga 31:1-Lauf! Alba Berlin lässt Chemnitz keine Chance Stand: 27.04.2025 18:55 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin haben ihre Chance auf die direkte Qualifikation für die Bundesliga-Playoffs gewahrt. Die Schützlinge von Trainer Pedro Calles gewannen ihr Gastspiel bei den Niners Chemnitz souverän mit 103:81 (62:27).



Bester Werfer beim 16. Saisonerfolg im 30. Spiel war Yanni Wetzell mit 19 Punkten, vier weitere Berliner punkteten ebenfalls zweistellig. Bei den Sachsen war Jeff Garrett mit 16 Zählern am erfolgreichsten.

Später K.o. in Würzburg: Alba Berlins Siegesserie ist gerissen mehr

Alba dominiert ab 2. Viertel

Nur beim 20:21 (8.) gerieten die Gäste kurzzeitig in Rückstand. Danach trumpften die Albatrosse auf und spielten ihren Gegner im zweiten Viertel an die Wand. Mit einem 31:1-Lauf zogen die Gäste von 27:23 (10.) auf 56:24 (18.) davon und gestatteten ihrem Kontrahenten insgesamt nur vier Punkte und einen einzigen erfolgreichen Wurf aus dem Feld.



Die Berliner bauten ihre Führung bis zur 25. Minute auf 42 Punkte (75:33) aus und schalteten danach zurück. Der Ex-Meister war den Chemnitzern sowohl bei der Trefferquote aus dem Feld als auch bei den Rebounds klar überlegen.



Mit dem Erfolg entschädigte sich Alba für die knappe Niederlage zuletzt in Würzburg. In der Hauptrunde stehen nun nur noch zwei Begegnungen auf dem Programm.

Sendung: rbb24 Abendschau, 27.04.2025, 19:30 Uhr