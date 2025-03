Fußball | Regionalliga Nordost 25. Spieltag der Regionalliga Nordost: Babelsberg erkämpft sich Unentschieden in Altglienicke Stand: 07.03.2025 21:17 Uhr

Zum Auftakt des 25. Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost hat der SV Babelsberg 03 bei der VSG Altglienicke ein 1:1-Unentschieden erreicht. Vor allem in der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine packende Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten.



In der ersten Halbzeit hingegen neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend, sodass Torchancen Mangelware blieben. Einzig eine Gelbe Karte für Philipp Zeiger (36.) war nennenswert. Dementsprechend ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Offener Schlagabtausch zum Schluss

Nach dem Seitenwechsel erhöhte zunächst Altglienicke den Druck. In der 69. Minute erzielte Shean Mensah den Führungstreffer für die Gastgeber zum 1:0. Babelsberg jedoch zeigte Moral und kam in der 74. Minute durch Andor Bolyki zum 1:1-Ausgleich.



In der Schlussphase der Partie schließlich entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften suchten die Entscheidung, doch die Abwehrreihen hielten stand.

