2:1 gegen Freiburg 2:1 gegen Freiburg: 1. FC Union bejubelt nach spektakulärer Schlussphase den Klassenerhalt Stand: 18.05.2024 17:28 Uhr

Große Erleichterung in Köpenick: Der 1. FC Union hat sich am letzten Spieltag den direkten Klassenerhalt gesichert. Der FCU besiegte Freiburg mit 2:1, während zeitgleich Bochum in Bremen unterlag. Der erlösende Treffer fiel in der Nachspielzeit.

Der 1. FC Union ist auch in der kommenden Saison Fußball-Erstligist. Am 34. Spieltag gewannen die Köpenicker am Samstag gegen Freiburg mit 2:1 (0:0) und schoben sich so noch an Bochum vorbei auf den rettenden 15. Tabellenplatz.



Benedict Hollerbach erzielte in der 68. Minute mit einem Traumtor in den Winkel die Führung. Nach dem Ausgleich durch Ritzu Doan rutschten die Köpenicker zunächst als 16. wieder in der Relegation (86.). Doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit setzte Janik Haberer einen Elfmeter von Kevin Volland im Nachschuss zum 2:1 ins Tor.



Sendung: rbb UM6, 18.05.2024, 18 Uhr